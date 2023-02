Người lao động Hà Tĩnh sôi nổi thi đua sản xuất chào mừng đại hội công đoàn các cấp

Những tháng đầu năm 2023, công đoàn cơ sở các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã và đang tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, khích lệ tinh thần người lao động, lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp.

Video: Không khí thi đua lao động sản xuất tại các doanh nghiệp.

Không khí lao động sản xuất tại Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt (KKT Vũng Áng) những ngày này rất khẩn trương, nhộn nhịp khi xe tải liên tục ra vào cảng “ăn hàng” để vận chuyển đến các công trình, nhà máy.

Nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu diễn ra liên tục, an toàn, không xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa của đối tác, công ty đã tập trung toàn bộ máy móc, thiết bị; huy động 100% cán bộ, công nhân làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Phong trào thi đua cao điểm “90 ngày đêm” (1/1 - 31/3/2023) lập thành tích kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và chào mừng đại hội công đoàn các cấp do Công đoàn Tổng công ty phát động càng khích lệ tinh thần lao động của đơn vị. Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm này, mỗi cán bộ, người lao động đều xác định phải “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.

Phong trào thi đua cao điểm “90 ngày đêm” được Tổng Công ty Mitraco phát động sâu rộng đến từng đơn vị.

Anh Chu Văn Thy - công nhân vận hành máy cẩu (Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt) cho biết: “Những đợt thi đua cao điểm đã trở thành hoạt động quen thuộc và chúng tôi luôn xác định một tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả nhất. Đây là đợt thi đua chào mừng các sự kiện lớn nên chúng tôi càng động viên nhau nỗ lực nhiều hơn nữa”.

Từ đầu năm đến nay, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đã đón 31 lượt tàu cập cảng, thông quan hơn 584 ngàn tấn hàng hóa.

Ông Phạm Quốc Lượng - Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: “Năm 2023, công ty dự kiến thông quan, tiếp nhận và vận chuyển khoảng 3,5 triệu tấn hàng hóa. Từ đầu năm đến nay, đã có 31 lượt tàu cập cảng, thông quan hơn 584 ngàn tấn hàng hóa. Đây là tín hiệu vui, góp phần khích lệ tinh thần thi đua lao động, sản xuất của người lao động công ty”.

Với nhiều đơn hàng lớn được ký kết đầu năm mới, các doanh nghiệp ngành dệt may cũng đang tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh.

Công nhân Công ty CP Bao bì Sông La Xanh thi đua lao động sản xuất, đáp ứng tiến độ các đơn hàng.

Vượt qua giai đoạn khó khăn sau thời kỳ dịch bệnh, những tháng đầu năm 2023, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Đức Thọ) đã ký kết được nhiều đơn hàng lớn với các đối tác thị trường quốc tế như: Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc. Để đáp ứng tiến độ các đơn hàng, dây chuyền sản xuất của nhà máy hoạt động hết công suất, các bộ phận sẵn sàng tăng ca khi có yêu cầu.

Ông Phan Trí Tâm - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: “Phong trào thi đua lao động sản xuất được phát động sâu rộng đến từng bộ phận, từng người lao động. Ngoài mục tiêu chính là hoàn thành kế hoạch doanh thu 215 tỷ đồng của năm 2023, phong trào thi đua cũng nhằm lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn công ty, tiến tới đại hội công đoàn cấp trên”.

Cán bộ công đoàn luôn chủ động nắm bắt tình hình lao động, động viên công nhân.

Tín hiệu vui từ những đơn hàng dồi dào được ký kết, không khí thi đua lao động sản xuất rộn ràng, khẩn trương cũng được ghi nhận tại các doanh nghiệp may mặc như: Xí nghiệp May 10 (KKT Vũng Áng), Công ty CP May xuất khẩu MTV (Cẩm Xuyên), Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh), Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech (Đức Thọ)...

Để đáp ứng tiến độ đơn hàng, phần lớn các công ty may mặc này đều có kế hoạch mở rộng dây chuyền sản xuất; tuyển dụng thêm lao động, trong đó, có những doanh nghiệp cần đến 1.000 lao động trong thời gian tới.

Doanh nghiệp may mặc nhận tín hiệu vui những tháng đầu năm 2023.

Xác định thi đua là động lực của hoạt động sản xuất, kinh doanh nên ngay từ đầu năm, công đoàn các cấp, đặc biệt là công đoàn các doanh nghiệp đã phát động nhiều đợt thi đua cao điểm. Năm nay, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều phục hồi sau đại dịch nên phong trào thi đua càng được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng. Tinh thần lao động sản xuất của người lao động không chỉ góp phần giúp doanh nghiệp ổn định, phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm mà còn là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Ông Ngô Đình Vân Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

