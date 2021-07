Phụ nữ Can Lộc góp sức xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Góp sức xây dựng Can Lộc (Hà Tĩnh) trở thành huyện NTM nâng cao, thời gian qua, Hội LHPN huyện đã phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình để nâng chất các tiêu chí bằng những phần việc cụ thể.

Phụ nữ Thượng Lộc xây dựng vườn mẫu để nâng cao chất lượng cuộc sống và làm đẹp làng quê.

Chị Trần Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN huyện Can Lộc cho biết: “Chúng tôi rất vui và tự hào khi Can Lộc là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh được phê duyệt đề án huyện nông thôn mới nâng cao. Mục tiêu lớn đòi hỏi quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị. Trong hành trình chung ấy, phụ nữ Can Lộc đã và đang vào cuộc bằng những phần việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội, đó là nâng chất tiêu chí môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tiêu chí 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ)”.

Từ bàn tay chăm sóc của chị em phụ nữ, những vườn rau ở Thiên Lộc vẫn vươn lên xanh tốt dưới nắng hè.

Lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao được huyện Can Lộc xây dựng thành từng giai đoạn cụ thể, gắn vào đó là các kế hoạch cho từng nhóm xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở đó, Hội LHPN các địa phương đã linh hoạt trong những phần việc của mình.

Tại Thiên Lộc, những ngày này, phụ nữ ở các chi hội đang sôi nổi phong trào thi đua xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Thêm mỗi một gia đình được gắn biển “nhà sạch, vườn đẹp” là thêm niềm tự hào, khích lệ chị em không ngừng cố gắng để làm đẹp gia đình, làng quê.

Những ngôi nhà gắn biển “nhà sạch, vườn đẹp” là công sức, niềm tự hào của phụ nữ Thiên Lộc.

Chị Võ Thị Hiền - Chủ tịch Hội LHPN xã Thiên Lộc cho biết: “Phần việc của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu chủ yếu là làm đẹp cảnh quan môi trường - đẹp từ nhà ra vườn, ra ngõ và đến tận mỗi khu dân cư. Theo đó, từ năm 2020, chúng tôi phát động chị em hưởng ứng phong trào xây dựng nhà sạch vườn đẹp. Đến nay, mỗi quý, các cấp hội lại tổ chức họp bình xét để quyết định gắn biển cho các gia đình”.

Đến thời điểm hiện tại, Thiên Lộc đã có trên 340 gia đình hội viên được gắn biển “nhà sạch, vườn đẹp”. Hàng trăm gia đình khác đang tiếp tục hoàn thành các hạng mục như: quy hoạch, xây dựng bờ rào, đường đi lối lại, hệ thống thoát nước, hệ thống tưới béc tưới… để chờ đợi những đợt bình chọn tiếp theo.

Hàng chục km đường có hàng rào xanh trên địa bàn huyện Can Lộc là nhờ công sức của chị em phụ nữ.

Chị Tô Thị Hương ở thôn Hồng Tân cho biết: “Để được công nhận và gắn biển nhà sạch vườn đẹp, tôi đã phải luôn tay luôn chân. Hết việc đồng áng ban ngày, đêm về lại cặm cụi với dọn dẹp nhà cửa, sân vườn. Giờ đây, mỗi lúc đi làm trở về, nhìn tấm biển nhà sạch vườn đẹp là tôi lại quên hết mệt mỏi khi cố gắng của mình đã được ghi nhận xứng đáng”.

Trong không khí thi đua của đợt cao điểm hướng tới đại hội phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2016, phụ nữ ở các xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao cũng đang ra sức với những phần việc củng cố các tiêu chí môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Hoạt động vệ sinh môi trường, giúp nhau xây hố rác, bể lắng nước thải, cắt tỉa bờ rào, xóa vườn tạp… đã không chỉ được thực hiện trong những ngày thứ 7 hoặc chủ nhật mà trở thành việc làm thường xuyên của phụ nữ mỗi lúc nông nhàn.

Phụ nữ Sơn Lộc cắt, tỉa, chăm sóc hàng rào xanh.

Bà Đặng Thị Hoa ở thôn Khánh Sơn xã Sơn Lộc cho hay: “Thôn ở vùng trung tâm xã nên chúng tôi càng ý thức được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn vệ sinh, làm đẹp đường làng ngõ xóm. Vì thế mỗi ngày, cứ thấy có lá rụng, có rác thải là chị em chúng tôi lại tập trung nhau để dọn dẹp”.

Phụ nữ thôn Thịnh Lộc (Sơn Lộc) giúp nhau làm vườn đẹp

“Là 1 trong 2 thôn xây dựng khu dân cư mẫu cuối cùng của xã nên chúng tôi càng phải cố gắng gấp nhiều lần. Theo đó, thời gian qua chị em đã tham gia hàng trăm ngày công giúp nhau xây dựng vườn hộ, xây dựng các công trình vệ sinh tự hoại, nép dọn nhà cửa, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, chăm sóc các tuyến đường hoa, bờ rào xanh, cây cảnh…”, chị Nguyễn Thị Loan - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc cho biết.

Hội viên, phụ nữ xã Thuần Thiện thực hiện hiệu quả phong trào tương thân tương ái, giúp hộ nghèo có địa chỉ.

Trong 5 năm qua, Hội LHPN Can Lộc đã tham gia xây dựng 45 khu dân cư kiểu mẫu, 198 vườn mẫu, 743 công trình vệ sinh; huy động hàng ngàn ngày công trồng trên 26 ngàn cây bóng mát, trồng và chăm sóc hàng chục km hàng rào xanh, đường hoa, xây dựng 55 vườn ươm giống hoa, cây cảnh các loại để tạo cảnh quan trong các khu dân cư.

Phụ nữ cũng là một trong những đội quân chủ lực, góp sức làm gần 58km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 80 km kênh mương, rãnh thoát nước; giải tỏa hơn 43 km hành lang giao thông, hiến 15.600m2 đất ở và các tài sản trên đất.

Nhiệm kỳ vừa qua, huyện Can Lộc đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong phong trào chung ấy, các cấp hội phụ nữ Can Lộc đã có những đóng góp quan trọng. Phụ nữ đã thể hiện vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, giúp hộ nghèo có địa chỉ; củng cố tiêu chí môi trường gắn với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu…. Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng

Nỗ lực quan tâm nhiều hơn đến đời sống phụ nữ Tích cực đóng góp ý kiến, tham mưu trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị em phụ nữ; công tác bình đẳng giới. Trong đó, tôi sẽ đặc biệt chú trọng đến vấn đề phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em .

Thúy Ngọc