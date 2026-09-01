Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/9: Ngày nắng gián đoạn, đêm có mưa vài nơi

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải thể hiện qua những sản phẩm, nền tảng, dữ liệu, công nghệ và giá trị cụ thể, lấy mức độ hài lòng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh làm thước đo.
Sáng 11/9, nhân kỷ niệm 96 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2026), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm và Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Can Lộc.
Chi phí ăn uống ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ người Việt đi ăn ngoài vào cuối tuần vẫn tăng từ gần 12% lên hơn 19%. Dù vậy, phần lớn thực khách vẫn kiểm soát chi tiêu, ưu tiên mức dưới 200.000 đồng/người. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 40 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Áp lực cân đối nguồn vốn và nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng vào cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục giữ lãi suất tiền gửi ở mức cao trong ngắn hạn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ ngày 26/8 đến ngày 25/9, cùng với lực lượng CSGT cả nước, CSGT Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.
Lãi suất vay mua nhà hiện phổ biến quanh 14%/năm, cao nhất trong hơn 3 năm, trong khi giá nhà vẫn neo cao khiến giao dịch bất động sản giảm và người mua ngày càng thận trọng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ; đổi mới đánh giá trên cơ sở kết quả, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Những tháng cuối năm, sức mua trên thị trường Hà Tĩnh đang có những tín hiệu tích cực. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp tập trung chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm.
Theo Nghị định số 339/2026 của Chính phủ, cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề, hoặc không làm việc tại doanh nghiệp theo quy định có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh họp nghe tình hình thực hiện các dự án. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Người mua, nhận chuyển nhượng nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về định danh điện tử và thực hiện thủ tục trực tuyến theo quy định. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.