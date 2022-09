7 ảnh “Việt Nam từ trên cao” đoạt giải quốc tế

Các tác phẩm khắc họa vẻ đẹp cảnh quan, với điểm nhấn nhịp sống con người đã lọt vào top ảnh đẹp nhất của cuộc thi quốc tế chụp từ trên cao.

Cuộc thi Drone Photo Awards vừa công bố kết quả năm 2022. Ở hạng mục Con người, 7 tác phẩm chụp tại Việt Nam đoạt giải khuyến khích.

Ảnh trên là bức “Thu hoạch cỏ bàng” của Nguyễn Hữu Bính. Chia sẻ với VnExpress, tác giả cho hay bức ảnh chụp người dân vận chuyển, kết các bó cỏ bàng để kéo về trên ruộng vào tháng 12/2021 ở xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, Long An. Cỏ bàng được làm nguyên liệu trong sản xuất ống hút thay thế cho ống hút nhựa để bảo vệ môi trường.

Tác phẩm “Phơi bánh tráng” của Nguyễn Phước Hoài chụp người dân lật mặt bánh tráng để phơi tại làng nghề truyền thống bún khô, bánh tráng An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, Bình Định. Làng nghề này có truyền thống hơn 100 năm tuổi, nằm bên hữu ngạn sông Côn.

Làm bánh tráng trải qua các công đoạn như nhóm lửa, xay, nhào bột gạo, đúc khuôn bánh cho ra sợi bánh, sau đó tráng bánh, đưa lên vỉ tre phơi nắng trên bãi cát bên bờ sông.

Bức ảnh “Phơi cói” của Nguyễn Linh Vinh Quốc chụp cói sau khi nhuộm được phơi khô tại làng chiếu cói Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, cách TP Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 30 km. Làng chiếu cói Phú Tân có truyền thống trên 100 năm, mùa thu hoạch cói diễn ra nhộn nhịp với nhiều công đoạn, từ khâu thu hoạch cói tươi đến việc phơi, nhuộm, dệt thành chiếu. Sản phẩm chiếu từ nguyên liệu cói ở nơi này không chỉ nổi tiếng ở Phú Yên, miền Trung mà còn lan khắp cả nước.

“Những người phụ nữ trải sợi cói đủ màu sắc để phơi. Họ làm việc như những nghệ sĩ xếp hình, sắp xếp các sợi cói với các màu sắc xen kẽ nhau, tạo ra các mô hình tuyệt vời”, Quốc chia sẻ.

Tác phẩm “Đi qua vườn bắp cải” của tác giả Nguyễn Phúc Thành chụp cảnh người phụ nữ gánh bắp cải băng qua cánh đồng đang vào vụ thu hoạch ở vùng nông thôn xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

“Lam Điền là nơi chuyên trồng, sản xuất các loại rau cải. Lúc tôi đi hái bưởi ở nhà bạn về, đi ngang qua vườn bắp cải thấy khung cảnh đậm chất quê nên chụp lại”, anh Thành cho hay.

Tác phẩm “Quây lưới bắt mực” của Nguyễn Tấn Tuấn chụp tại vùng biển Bình Châu. Đây là một trong những xã biển nổi tiếng nhất ở Bình Sơn, Quảng Ngãi với hàng trăm tàu thuyền khai thác xa bờ. Ở gần bờ biển, hệ sinh thái dưới nước phong phú. Ngoài đánh bắt cá, mực, ngư dân nơi đây còn khai thác rong vào khoảng tháng 5-7 hàng năm.

“Quá trình kéo lưới bắt mực được thực hiện cẩn thận để đảm bảo không làm ảnh hưởng tới hệ sinh thái rong. Đây là loại rong mơ, sinh sản và phát triển tự nhiên tại vùng biển này”, anh Tuấn nói.

Tác phẩm “Mùa xuân trên đồi chè” của tác giả Phạm Huy Trung chụp tại tu viện Bát Nhã thuộc Đam B’ri, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Anh cho biết mùa xuân Bảo Lộc được nhuộm vàng bởi phật y, một tên gọi khác của hoa phượng vàng. Sắc vàng của hoa tương phản với nền xanh đồi chè tạo khung cảnh nên thơ.

Tác phẩm “Mùa đánh bắt cá cơm” của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện, sáng tác vào tháng 6/2019 trong chuyến săn ảnh đúng mùa cao điểm đánh bắt cá cơm dọc biển Hòn Yến thuộc xã An Hòa, huyện Tuy An, cách TP Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 15 km.

Hòn Yến là một thắng cảnh thu hút nhiều du khách đến tham quan bởi vẻ đẹp hoang sơ của các ghềnh đá cùng những làng chài yên bình. Cảnh thả lưới trên là hình ảnh thường thấy vào mùa đánh bắt cá cơm ở Hòn Yến. Qua góc ảnh trên cao, bức tranh là sự tương phản màu sắc và tạo hình độc đáo của những tấm lưới.

Drone Photo Awards là một phần của cuộc thi ảnh quốc tế uy tín Siena International Photo Awards, được tổ chức lần đầu năm 2015 tại Italy. Các tác phẩm được quay chụp từ các thiết bị như drone, diều, dù lượn, khinh khí cầu hay trực thăng. Năm 2022, giải thưởng thu hút hàng ngàn ảnh của các nhiếp ảnh gia dự thi từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, ở các hạng mục từ con người, tự nhiên tới đô thị, thể thao. Tất cả ảnh đoạt giải và vào top đẹp nhất sẽ được trưng bày tại triển lãm Above Us Only Sky trong một tháng, kể từ tháng 10 tại Siena, Italy.

