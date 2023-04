Các điểm du lịch ở Thạch Hà sẵn sàng đón khách

Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, dịch vụ, hải sản đa dạng... các điểm du lịch trên địa bàn Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã sẵn sàng đón khách về tham quan, nghỉ dưỡng.

Bãi biển Thạch Hải luôn thu hút du khách mỗi dịp hè về.

Gần thành phố, có biển đẹp, hải sản tươi ngon... là những yếu tố để đông đảo du khách đến với bãi biển Thạch Hải mỗi dịp hè về. Ngoài ra, về với Thạch Hà trong mùa du lịch biển, du khách thập phương còn có thể đi vãn cảnh, dâng hương tại chùa Quỳnh Viên (xã Đỉnh Bàn); tham gia các lễ hội văn hóa mang đậm màu sắc tâm linh và được chiêm ngưỡng những “vùng quê đáng sống”, những điểm check-in đẹp.

Các nhà hàng ở bãi biển Thạch Hải tất bật sửa soạn chuẩn bị đón khách trong mùa du lịch.

Được biết, để phục vụ tốt cho mùa du lịch, ngay từ giữa tháng 3/2023, Ban Quản lý khu du lịch biển Thạch Hải đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tu sửa, nâng cấp một số công trình nhằm làm đẹp cảnh quan, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách; vận động Nhân dân làm vệ sinh môi trường, duy trì các đội thu gom rác thải; nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng; mua sắm các thiết bị cứu sinh, cứu hộ...

Bà Nguyễn Thị Nga - chủ nhà hàng Nga Sứ (xã Thạch Hải) chuẩn bị thực phẩm để phục vụ khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Nga - chủ nhà hàng Nga Sứ (xã Thạch Hải) cho biết: “Mùa du lịch năm nay, chúng tôi đã chi hơn 50 triệu đồng để làm lại toàn bộ phần mái che, rèm cửa, mua bàn ghế, lắp đặt đường ống nước ngọt... Chúng tôi cũng đã hợp đồng với các đầu mối cung cấp hải sản để có đủ nguồn hàng tươi ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả hợp lý... nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất”.

Bà Nga cũng cho biết thêm, những ngày gần đây, đã có một số đoàn khách về bãi biển Thạch Hải để giải trí và ghé nhà hàng ăn uống. Dù lượng khách còn ít nhưng đó cũng là tín hiệu đáng mừng để các cơ sở mạnh dạn đầu tư trong những mùa tới.

Mùa du lịch năm nay, resort Quỳnh Viên đầu tư gần 20 tỉ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất và làm mới một số công trình.

Ngoài nhà hàng Nga Sứ, khu vực bãi biển Thạch Hải hiện có 14 nhà hàng, 3 cơ sở lưu trú gồm 2 nhà nghỉ và 1 khu resort. Hiện, các cơ sở đều đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, dịch vụ, đa dạng các loại hải sản... sẵn sàng đón khách về tham quan, nghỉ dưỡng trong mùa hè này.

Khu resort Quỳnh Viên (Thạch Hải, Thạch Hà). Ảnh: Ban quản lý cung cấp

Anh Nguyễn Vinh Đức - Trưởng phòng kinh doanh khu resort Quỳnh Viên cho biết: “Mùa du lịch năm nay, resort chúng tôi đã “rót” gần 20 tỉ đồng để chỉnh trang lại các hạng mục cơ sở vật chất, như: sơn sửa lại hệ thống villa, tân trang phòng ốc... Ngoài ra, chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện một số công trình mới để kịp phục vụ du khách tham quan, nghỉ dưỡng trong mùa hè như: 5 villa cao cấp với 16 phòng, hồ câu cá, phim trường...”.

Thời điểm này, toàn bộ 63 phòng villa và 19 phòng ống của resort Quỳnh Viên gần như đã kín chỗ.

Cũng theo anh Đức, các sản phẩm sắp được khu resort Quỳnh Viên đưa vào phục vụ đều đáp ứng xu hướng tham quan, nghỉ dưỡng của du khách hiện nay. Đó là không gian thoáng rộng, các điểm check-in bãi biển được đầu tư mới lạ, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách khi đến đây. Nhờ chủ động làm mới các dịch vụ nên tới thời điểm này, toàn bộ 63 phòng villa và 19 phòng ống của resort đã gần như được khách hàng đặt hết.

Để thu hút du khách gần xa, huyện Thạch Hà cũng sẽ liên tục tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể thao ngay bãi biển Thạch Hải như: hội thi nhảy dân vũ (dự kiến ngày 28/4), giải bóng chuyền nữ mở rộng (từ ngày 27 - 29/4), hội trại thanh niên (từ ngày 28 - 30/4), trưng bày sản phẩm OCOP (ngày 18/4) cùng nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn khác.

Lực lượng Công an xã Thạch Hải kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống dọc bãi biển.

Ngoài ra, công tác đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn tại khu vực bãi biển và các điểm công cộng thu hút nhiều du khách đã được các lực lượng như: công an, biên phòng, dân quân... xây dựng phương án, kế hoạch tuần tra, kiểm soát cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, phòng ngừa các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Bá Hà cho biết: “Thời gian tới, địa phương sẽ thường xuyên đôn đốc các phòng, ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn khi tắm biển… Đồng thời, quyết liệt trong việc xử lý tình trạng các cơ sở kinh doanh có biểu hiện “chặt chém”, nếu phát hiện cơ sở vi phạm, sẽ xử phạt nghiêm theo quy định để tạo dấu ấn trong lòng du khách mỗi khi về với Thạch Hải”.

Văn Chung - Thùy Dương