Cây nho gần 500 tuổi vẫn còn xanh tươi và ra trái lúc lỉu

Thành phố Maribor của Slovenia nằm bên bờ sông Drava, giữa vùng đồi núi làm rượu nho. Đây cũng là nơi sở hữu cây nho lâu đời nhất thế giới.

Theo tài liệu để lại, cây nho được trồng từ năm 1570, tức là đến nay đã gần 500 năm tuổi. Đến nay, cây vẫn còn sống và cho ra trái ngọt. Thậm chí, “cụ” nho này còn là cây duy nhất trên thế giới sở hữu bảo tàng riêng với tên gọi Old Vine House. Được biết, đây là giống nho Žametovka vốn là loại quý được thuần hóa lâu đời nhất ở Slovenia.

Tán cây nho cổ thụ mọc bao quanh tòa nhà lịch sử (Ảnh: Odd).

Cây nho cổ thụ này được coi là một phần quan trọng của thành phố. Nó được trồng bên cạnh một tòa nhà lịch sử. Mỗi năm, cây cho khoảng 35 - 55 kg quả, đủ để sản xuất 15 - 35 lít rượu vang.

Rượu làm từ cây nho cổ này được đóng thành từng chai dung tích 2,5 lít do nghệ sĩ Oskar Kogoj thiết kế. Mỗi năm, thành phố chỉ bán ra 100 chai rượu nho đặc biệt này dùng làm quà tặng ngoại giao. Và cũng nhờ đó, sách kỷ lục Guiness đã ghi nhận đây là cây nho cổ thụ lâu đời nhất thế giới còn cho ra trái.

Đến nay cây vẫn còn sống và cho trái ngọt (Ảnh cắt từ clip).

Cùng nhìn lại ngược dòng lịch sử. Vào khoảng cuối thời Trung Cổ là thời điểm cây nho Old Vine được trồng. Đó cũng là lúc thành phố Maribor đang phải đối mặt với cuộc xâm lược của đế chế Ottoman. Do các trận hỏa hoạn xảy ra liên miên khiến nhiều công trình bằng gỗ và cây cối bị phá hủy trong đó có cả những vườn nho bị thiêu trụi. Duy chỉ còn cây nho Old Vine là trụ vững.

Tiếp đến cuộc Thế chiến thứ 2, khi quân đồng minh ném bom xuống thành phố Maribor khiến nơi này tan hoang, phá hủy các bức tường thành, thì kỳ diệu thay cây nho cổ vẫn trụ vững và sống sót.

Cận cảnh phần thân của cây nho gần 500 tuổi (Ảnh: News).

Trải qua suốt thăng trầm của thời gian, đến nay cây nho cổ đã là một phần lịch sử, văn hóa của thành phố Maribor nói riêng cũng như đất nước Slovenia nói chung. Loại rượu làm từ quả của cây nho cổ nhất thế giới trở thành món quà đặc biệt mà quốc gia này gửi tặng tới các thành phố, học viện, người nổi tiếng, các chính khách... Trong số những người từng được nhận thứ rượu quý này có thể kể tới cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Giáo Hoàng John Paul II, nam diễn viên Brad Pitt...

Đến với bảo tàng riêng của cây nho cổ thụ, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến loại cây gần 500 tuổi này. Bên cạnh đó, du khách còn có thể thưởng thức rượu vang, tìm hiểu quy trình làm rượu thủ công, mua sắm đồ lưu niệm...

Có thể thấy, đây là điểm dừng chân thú vị với những người mê khám phá ẩm thực. Bảo tàng mở cửa từ 9h tới 18h hàng ngày với giá vé thử rượu khoảng 5 Euro/người (gần 130 nghìn đồng).

Theo Dân trí