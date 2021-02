Khách về khu du lịch Thiên Cầm du xuân giảm mạnh do dịch Covid-19

Dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách về du xuân tại khu du lịch Thiên Cầm trung bình mỗi ngày khoảng 200 lượt, giảm rất nhiều so với năm ngoái (bình quân 1.000 lượt/ngày).

Du khách về khu du lịch biển Thiên Cầm chủ yếu là người dân địa phương đi lễ đầu năm ở chùa Cầm Sơn - ngôi chùa tọa lạc ngay trên núi Thiên Cầm.

Cùng gia đình đi lễ chùa Cầm Sơn trong ngày mùng 3 tết, chị Nguyễn Thị Hằng (thị trấn Cẩm Xuyên) chia sẻ: Năm nào cũng vậy, ngày đầu năm mới là tôi cùng gia đình đi lễ chùa Cầm Sơn để cầu mong một năm bình an, gặp nhiều may mắn. Ở ngôi chùa này còn có tục bốc quẻ thẻ để xem vận may rủi trong năm rất linh nghiệm.

Về khu du lịch Thiên Cầm, người dân không chỉ có cơ hội đi lễ chùa đầu năm mà còn được thỏa sức vui chơi ở bãi biển đẹp nhất của Hà Tĩnh. Trong 3 ngày đầu năm, thời tiết rất thuận lợi để người dân du xuân tại bãi biển Thiên Cầm. Một số gia đình còn tranh thủ thời tiết nắng đẹp nên xuống bãi biển Thiên Cầm tắm biển...

Anh Trần Nhật Nam - TP Hà Tĩnh cho biết: Hằng năm, tôi cùng gia đình thường tổ chức đi du xuân. Năm nay, do dịch Covid-19 nên chỉ đi các điểm trong tỉnh bằng xe cá nhân để đảm bảo an toàn phòng dịch. Về với biển Thiên Cầm, chúng tôi được hưởng trọn không khí ngày xuân mà vẫn đảm bảo an toàn.

Một số gia đình lại về bãi biển Thiên Cầm đầu xuân để được thưởng thức hải sản. Mở cửa xuyên tết để phục vụ khách du lịch, anh Phan Đình Tuẩn - chủ nhà hàng Tám Hạnh cho biết: Như năm ngoái ra tết là khách chật cứng nhưng năm nay thì khách chưa nhiều. Từ mùng 1 tết đến nay, nhà hàng chúng tôi phục vụ khoảng 20 đoàn khách vào ăn uống. Giá cả dịch vụ thì vẫn ở mức ổn định như ngày thường, chỉ có ghẹ là đắt hơn một chút.

Theo đó, mực có giá từ 400.000 - 450.000 đồng/kg, cá mú có giá từ 400.000 - 450.000 đồng/kg, ngao có giá từ 80.000 đồng/kg, tôm biển có giá từ 450.000 - 500.000 đồng/kg, hàu biển có giá 120.000 đồng/12 con, ghẹ có giá từ 550.000 - 600.000 đồng/kg...

Trong những ngày du xuân đầu năm, để phòng dịch Covid -19, Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm yêu cầu du khách khi về đây phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang.

Các đoàn khách khi về tham quan và vui chơi tại bãi biển Thiên Cầm cũng đi theo nhóm, theo từng gia đình để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Thời tiết trong những ngày cuối của kỳ nghỉ tết dương lịch sẽ còn nắng đẹp, vì vậy, khu du lịch Thiên Cầm sẽ tiếp tục đón các đoàn khách về tham quan, vui chơi đầu xuân.

Mọi năm, trong kỳ nghỉ tết âm lịch, khu du lịch biển Thiên Cầm đón khá đông các đoàn khách ngoại tỉnh và người dân địa phương đến du xuân, vui chơi giải trí. Như tết năm ngoái, trung bình mỗi ngày khu du lịch đón hơn 1.000 lượt khách. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách giảm mạnh. Trong 3 ngày đầu năm mới, chỉ đạt bình quân hơn 200 lượt khách/ngày. Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm Hoàng Xuân Hướng.

Phan Trâm