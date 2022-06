TP Hồ Chí Minh xúc tiến liên kết xây dựng các tour, tuyến du lịch với Hà Tĩnh

Trong 2 ngày (28 và 29/6), đoàn Famtrip do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức đã tiến hành khảo sát một số điểm đến ở huyện Can Lộc, Hương Sơn và Nghi Xuân. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động khảo sát sản phẩm du lịch nhằm hướng tới kết nối xây dựng các tour, tuyến giữa TP Hồ Chí Minh và 5 tỉnh Bắc Trung Bộ, gồm: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.