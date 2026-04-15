Giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân đúng quy định, thời hạn

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe" 15/04/2026 15:16 Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.

Âm nhạc học đường: Thỏa đam mê, nuôi dưỡng tài năng 15/04/2026 08:51 Trong môi trường học đường ở Hà Tĩnh hiện nay, các CLB âm nhạc đã trở thành nơi để học sinh trải nghiệm, học cách tự tin, kết nối và trưởng thành.

[Motion Graphics] Các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ mùa nắng nóng 15/04/2026 08:33 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần nghiêm túc thực hiện một số biện pháp để tăng cường các phòng ngừa cháy, nổ trong mùa nắng nóng.

Tài chính thị trường ngày 15/4: Lãi suất cho vay giảm chậm 15/04/2026 07:45 Việc giảm lãi suất cho vay vẫn diễn ra chậm và chưa đồng đều khi chỉ mới một số ít ngân hàng công khai điều chỉnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/4: Nắng nóng vẫn bao trùm 15/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/4: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ từ 24 - 39 độ C.

Chuẩn bị chu đáo lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 14/04/2026 19:25 Chiều 14/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh từ những tháng đầu năm 2026 14/04/2026 19:20 Chiều 14/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 3. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì phiên họp.

Giọng Hà Tĩnh – nghe thân thương muốn tìm về 14/04/2026 14:37 Đến với Hà Tĩnh là hành trình chạm vào cảm xúc, nơi giọng nói mộc mạc, chân tình trở thành dấu ấn riêng, làm nên sức hút sâu lắng và bền lâu của vùng đất này.

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa 14/04/2026 08:00 Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.

Tài chính thị trường ngày 14/4: Việt Nam bắt đầu sản xuất pin lưu trữ điện 14/04/2026 07:45 Việt Nam lần đầu sản xuất pin lưu trữ năng lượng trong nước, góp phần giảm áp lực lưới điện và chủ động nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/4: Duy trì nắng nóng gay gắt 14/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/4: Toàn khu vực ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24 đến 40 độ C.

Tài chính thị trường ngày 13/4: Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 – 1/5 tăng vọt 13/04/2026 07:45 Cận kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, giá vé máy bay tăng mạnh, có chặng lên tới 9–10 triệu đồng/người, nhiều tuyến rơi vào tình trạng khan hiếm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Bưởi Phúc Trạch đối mặt nguy cơ mất mùa 13/04/2026 05:10 Bưởi Phúc Trạch - loại quả đặc sản của Hà Tĩnh năm nay ra hoa và phát triển quả non gặp thời tiết bất thuận khiến tỷ lệ đậu quả thấp, nguy cơ mất mùa cao.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/4: Có nơi 40 độ C 13/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/4: Tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 - 40 độ C.

Nắng nóng gay gắt, biển Hà Tĩnh hút khách đến “giải nhiệt” 12/04/2026 13:00 Những ngày này, nắng nóng gay gắt tại Hà Tĩnh khiến nhu cầu “giải nhiệt” tăng cao. Các bãi biển đã thu hút khá đông du khách, đây là tín hiệu tích cực cho mùa du lịch biển 2026.

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp? 12/04/2026 10:00 Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi 40 độ C 12/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/4: Toàn tỉnh ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ 24 - 40 độ C.

Thi vào lớp 10: Làm thế nào để giảm áp lực? 11/04/2026 15:40 Hiện nay, giáo viên và phụ huynh ở Hà Tĩnh đang chủ động đồng hành, triển khai nhiều giải pháp giúp học sinh lớp 9 giảm áp lực, tự tin bước vào kỳ thi sắp tới.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/4: Nắng nóng đặc biệt gay gắt 11/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/4: nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt và chưa có dấu hiệu kết thúc; nhiệt độ dao động từ 24 - 40°C.

Quyết tâm bứt phá, đưa phong trào thi đua trở thành động lực phát triển 10/04/2026 15:00 Sáng 10/4, tại phường Thành Sen, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các tỉnh trong cụm thi đua Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tài chính thị trường ngày 10/4: Giá dầu thô tăng trở lại, tiến gần mốc 100 USD/thùng 10/04/2026 07:45 Giá dầu thế giới bật tăng 3,5% do lo ngại nguồn cung năng lượng gián đoạn khi thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông còn mong manh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/4: Nắng nóng đặc biệt gay gắt 10/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/4: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ 25 - 40 độ C.

Vấn đề hôm nay: Làm gì để hiện thực hóa mục tiêu đón 6,5 triệu lượt du khách? 09/04/2026 20:15 Năm 2026, du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách. Đây thực sự là một phép thử cho năng lực bứt phá của ngành du lịch địa phương. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hoàn thiện hạ tầng, nâng cao dịch vụ để bước vào mùa du lịch biển Xuân Thành 09/04/2026 14:28 Sáng 9/4, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đã đến khảo sát công tác chuẩn bị mùa du lịch biển năm 2026 tại Khu du lịch biển Xuân Thành, xã Tiên Điền.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy 09/04/2026 12:43 Sáng 9/4, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương 09/04/2026 08:00 Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.

Tài chính thị trường ngày 9/4: Đề xuất thay đổi khung giờ tính giá điện 09/04/2026 07:45 Bộ Công thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định về việc quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

[Motion graphic] Những điều cần biết về bệnh sốt xuất huyết 09/04/2026 05:42 Bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi rút Dengue gây nên. Bệnh xảy ra quanh năm và thường gia tăng vào mùa mưa, với trung gian truyền bệnh chủ yếu là muỗi Aedes Aegypti.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C 09/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/4: Toàn tỉnh ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 - 40 độ C.

Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn? 08/04/2026 13:35 Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.

Xem thêm