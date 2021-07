6 tên tuổi hứa hẹn sẽ phá vỡ kỷ lục đề cử Grammy 64

Từ Olivia Rodrigo đến BTS, bài viết dưới đây sẽ phân tích tiềm năng lập kỷ lục của họ tại lễ trao giải Grammy năm sau.

Khi các đề cử của Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 được công bố vào tháng 11 năm ngoái, Beyoncé trở thành nghệ sĩ thứ hai trong lịch sử Grammy, sau Pharrell Williams, nhận được hai đề cử cho hạng mục “Thu âm của năm” trong cùng một năm. Và Post Malone trở thành nghệ sĩ đầu tiên kể từ Steve Winwood vào những năm 80 có được đề cử này sau ba năm hoạt động.

Vậy ai có khả năng viết nên lịch sử khi đề cử của giải Grammy lần thứ 64 sẽ được tiết lộ cuối năm 2021?

1. Bruno Mars

Bản hit “Leave the Door Open” có thể giúp Bruno Mars giành được đề cử cho hạng mục “Thu âm của năm” lần thứ 6. Nam ca sĩ sẽ trở thành nghệ sĩ thứ ba trong lịch sử Grammy đạt lớn hơn 6 số lần được đề cử cho hạng mục này. Frank Sinatra và Beyoncé là hai nghệ sĩ khác đạt thành tích trên với bảy lần đề cử.

4 năm trước, Mars đã thắng ba trong 4 giải thưởng được gọi là “Big Four” của Grammy. Album 24K Magic của nam ca sĩ đã giành được giải cao quý nhất: ca khúc chủ đề mang về giải “Thu âm của năm” và giải “Bài hát của năm” gọi tên “That’s What I Like”. Đó là lần thứ 2 Mars góp mặt trong đề cử “Thu âm của năm”.

2. Taylor Swift

Với Swift, ca khúc “Willow” có thể giúp cô ấy giành được đề cử cho hạng mục “Bài hát của năm” lần thứ 6. Như vậy, Công chúa nhạc đồng quê cùng với Paul McCartney và Lionel Richie là những nhạc sĩ có nhiều lần được đề cử nhất trong lịch sử của hạng mục này. Họ đã từng thắng giải một lần, trong khi Swift vẫn chưa ẵm giải cho hạng mục này. Nữ ca sĩ cũng có thể lần thứ 5 góp mặt trong đề cử của hạng mục “Album của năm”, xếp sau Barbra Streisand - nữ nghệ sĩ có nhiều đề cử nhất ở hạng mục này. 2 album “Evermore” và “Fearless (Taylor’s Version)” đều đủ điều kiện.

Tại Lễ trao giải Grammy năm 2010, Swift trở thành nghệ sĩ trẻ nhất ẵm giải “Album của năm” - một danh hiệu mà cô ấy đã nắm giữ được một thập kỷ. Tại sự kiện năm 2016, Swift trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên chiến thắng hạng mục đó lần thứ hai với tư cách là nghệ sĩ chính. Tại buổi lễ năm nay, cô đã trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên ẵm về giải Grammy danh giá cho hạng mục này lần thứ ba. Giống như Mars, Swift sở hữu 11 giải Grammy.

3. Billie Eilish

Eilish đã đoạt giải “Thu âm của năm” tại hai lễ trao giải Grammy gần nhất với bản hit “Bad guy” và “Everything I wanted”. Sắp tới, rất có thể nữ ca sĩ sẽ trở lại tranh tài với “Therefore I Am” hoặc “Your Power”. Trong lịch sử Grammy, chỉ có một nghệ sĩ thắng giải “Thu âm của năm” trong 2 năm liên tiếp và sau đó lại được đề cử vào năm tiếp theo. Sau khi giành chiến thắng cho The First Time Ever I Saw Your Face” và “Killing Me Softly With His Song”, Roberta Flack đã nhường phần thắng cho Olivia Newton-John tại lễ trao giải năm 1975.

2 năm trước, Eilish trở thành nghệ sĩ thứ hai “càn quét” Big Four chỉ trong một năm. Người đầu tiên là Christopher Cross tại lễ trao giải năm 1981. Eilish cũng lập kỷ lục mới khi trở thành nghệ sĩ chiến thắng trẻ tuổi nhất trong lịch sử cho hạng mục “Album của năm” và “Thu âm của năm”. Tại lễ trao giải tháng 3 vừa rồi, cô đã trở thành nghệ sĩ thứ ba trong lịch sử Grammy (sau Flack và U2) giành được các giải thưởng liên tiếp cho “Thu âm của năm”. Chủ nhân “Bad Guy” là người từng bảy lần đoạt giải Grammy.

4. H.E.R

Với album phòng thu “Back of My Mind”, H.E.R có thể tiếp tục được đề cử cho hạng mục “Album của năm” lần thứ 3. Trước đây cô đã được đề cử cho 2 album tổng hợp là “H.E.R” và “I Used To Know Her”. Nữ ca sĩ 24 tuổi sẽ trở thành nghệ sĩ trẻ nhất sở hữu 3 lần được đề cử “Album của năm” kể từ huyền thoại Streisand, người mới 23 tuổi khi cô giành được đề cử lần thứ ba với “My Name Is Barbra” năm 1965.

H.E.R đã thắng hai giải Grammy vào tháng 3 vừa qua, nâng tổng số kèn vàng trong sự nghiệp của cô lên 4. Nữ ca sĩ đã được đề cử ở tất cả các hạng mục của Big Four trước đây, 2 đề cử cho mỗi hạng mục “Album của năm” và “Bài hát của năm”.

5. BTS

BTS có thể trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên được đề cử cho hạng mục “Thu âm của năm”. Bản hit “Butter” của 7 chàng trai trẻ này đã 7 tuần liên tiếp chễm chệ ngôi đầu bảng trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Các nhóm nhạc pop với lượng fandom chủ yếu là giới trẻ hiếm khi đạt được thành tựu như vậy. Nhưng “I Want It That Way” của Backstreet Boys và “Bye Bye Bye” của * NSYNC lần lượt được đề cử vào năm 1999 và 2000.

Năm ngoái, BTS đã trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên có được đề cử Grammy khi “Dynamite” nhận được đề cử cho hạng mục “Màn trình diễn Pop của bộ đôi/ nhóm nhạc xuất sắc nhất".

6. Olivia Rodrigo

Nữ ca sĩ 18 tuổi đang cạnh tranh để trở thành nghệ sĩ trẻ thứ hai trong lịch sử Grammy nhận được đề cử cho các hạng mục thuộc Big Four trong một năm. 2 năm trước, Eilish chỉ mới 17 tuổi và đã được đề cử cho cả 4 hạng mục danh giá, điều này khẳng định tài năng của lớp nghệ sĩ trẻ bây giờ.

Bản hit “All I Want” mà Rodrigo viết cho ‘High School Musical: The Musical: The Series’ đã được lọt vào danh sách các ca khúc hay nhất viết cho truyền thông hình ảnh vào năm ngoái nhưng không được đề cử. Năm 2021, rất có thể cô nàng này sẽ làm nên kỳ tích tại đấu trường Grammy.

Tin liên quan: Tất tần tật về Grammy 60 Giải Grammy lần thứ 60 sẽ được tường thuật trực tiếp tại Madison Square vào lúc 16h30 ngày 28-1, giờ New York, vào lúc 6h30 ngày 29-1 giờ Việt Nam.

Nhạc Việt lọt vào “vòng loại” Grammy không khó Thông tin về việc ca khúc Your Heart của ca sĩ Hà Okio được lọt vào “vòng loại” đề cử giải thưởng âm nhạc Grammy lần thứ 56 sẽ trao vào năm sau đã làm nhiều người quan tâm. Thực tế thì chuyện có được một đề cử như vậy chẳng có gì là quá khó khăn…

Theo VTV