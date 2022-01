8 bộ phim về tình cảm gia đình gây xúc động, khán giả không nên bỏ lỡ

“Ode to my father”, “Anywhere but here” , “Miracle in cell number 7”… là những bộ phim về tình cảm gia đình gây xúc động và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Phim "Mrs.Doubtfire"

Đạo diễn: Chris Columbus

Năm phát hành: 1993

Thời lượng: 121 phút

Diễn viên: Robin Williams, Sally Field, Lisa Jakub…

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của gia đình Daniel Hillard (Robin Williams). Ở tuổi trung niên, Daniel Hillard còn phải bươn chải vì cuộc sống khó khăn và bị tước quyền nuôi con. Mỗi tuần, Daniel Hillard chỉ một lần được nhìn thấy 3 đứa con.

“Có thể xem”Mrs.Doubtfire" là một trong những bộ phim đáng xem nhất mọi thời đại. Ảnh: snews

Để được gần gũi chúng, Daniel Hillard đã có quyết định táo bạo chính là đóng giả làm bà quản gia già nua với mong ước được sống chung một mái nhà cùng các con. Câu chuyện cảm động của người cha do Robin Williams thủ vai đã chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Nhân vật chính của phim do diễn viên Robin Williams - người đã đoạt giải Quả cầu Vàng cho nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn này.

Phim "Romang"

Đạo diễn: Lee Chang-Geun

Năm phát hành: 2019

Thời lượng: 130 phút

Diễn viên: Bae Hae Sun, Jo Han Chul, Jung Young-Sook, Lee Soon Jae...

Nội dung phim “Romang” xoay quanh hai vợ chồng già Nam Bong (Lee Soon Jae) và Lee Mae Ja (Jung Young Sook) vốn đã ở bên nhau suốt 45 năm. Sống chung với họ còn có gia đình cậu con trai Jin Soo (Jo Han Chul) cùng vợ là Jung Hee (Bae Hae Sun) và cô con gái bé bỏng Eun Ji (Lee Ye Won).

Phim đứng thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phim Hàn năm 2019. Ảnh: netflix

Dù đã lớn tuổi nhưng Nam Bong vẫn hàng ngày lái taxi vì làm trụ cột gia đình thay cho chàng quý tử tiến sĩ nhưng thất nghiệp. Rắc rối bỗng ập đến khi cả hai vợ chồng già cùng mắc phải căn bệnh mất trí nhớ. Song, khi ký ức ngày một phai nhạt, tình cảm giữa Nam Bong và Mae Ja bỗng dần trở nên sâu đậm hơn.

Lấy bối cảnh tại một tỉnh nhỏ, “Romang” không “khoe” những địa điểm quen thuộc, hoành tráng như nhiều bộ phim rạp khác mà mang đến cho người xem một miền quê yên bình, nơi cuộc sống có phần chậm rãi, đối nghịch với công việc lái taxi nhộn nhịp.

Diễn viên Lee Soon Jae đã ngoài 80 tuổi, ông nổi tiếng với lòng tận tâm trong công việc. Cách ông thể hiện nhân vật ông lão Nam Bong thông qua biểu cảm trên khuôn mặt và giọng nói thay đổi rất tinh tế về nỗi thống khổ phải trải qua.

Phim "Ode to my father"

Đạo diễn: Yoon Je-kyoon

Năm phát hành: 2014

Thời lượng: 130 phút

Diễn viên: Hwang Jung-min, Yunjin Kim…

“Ode to my father” là bộ phim trải dài cuộc đời đầy biến cố, gian truân và ly biệt của nhân vật chính Duk Soo từ khi còn là cậu bé 10 tuổi theo gia đình đi sơ tán trong Chiến tranh Triều Tiên cho tới lúc trở thành một ông lão.

Tên của bộ phim tuy giản dị nhưng chính là chủ đề xuyên suốt, mang ý nghĩa sâu sắc về tình phụ tử thông qua một lời hứa của một cậu bé với cha mình khi gia đình phải sơ tán và tìm một nơi ở mới tại Busan trong Chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950.

“Chỉ khi trở thành một người cha tôi mới hiểu gánh nặng của một người cha là như thế nào”, đạo diễn Youn Je-kyoon chia sẻ. Ảnh: lotus

Chia sẻ về “Ode to my father”, đạo diễn Youn Je-kyoon cũng nói rằng, ông thực hiện bộ phim vì ông muốn nhắn nhủ tới người cha của mình rằng ông “đã cố gắng hết sức để sống tốt và thực sự nhớ cha” và “chỉ khi trở thành một người cha tôi mới hiểu gánh nặng của một người cha là như thế nào”.

“Ode to my father” không có một kết thúc hoàn hảo, phản ánh nỗi đau không thể lành của một gia đình, một dân tộc, phản ánh sự chia tách hai miền Triều Tiên. Bộ phim cũng là lời nhắc nhở về sự kết nối quá khứ và hiện tại, nhớ về chiến tranh để biết trân trọng hòa bình.

Phim "Anywhere but here"

Đạo diễn: Wayne Wang

Năm phát hành: 1999

Thời lượng: 114 phút

Diễn viên: Susan Sarandon, Natalie Portman, Bonnie Bedelia…

Bộ phim với đề tài về gia đình 2 mẹ con Adele (Susan Sarandon) đến sinh sống tại thành phố mới. Adele quyết định rời bỏ chồng và đem theo cô con gái Anna (Natalie Portman) tới Los Angeles. Với cuộc sống mới đầy khó khăn, cô con gái cô buộc phải trưởng thành trước tuổi. Cô bé như một bà quản gia già dặn và trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ.

Phim nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình. Ảnh: mevacon

Phim nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình. Trên Rotten Tomatoes, có số điểm 64% dựa trên đánh giá từ 89 nhà phê bình. Sự đồng thuận của trang web viết: “Phản ứng hóa học mạnh mẽ giữa Susan Sarandon và Natalie Portman trong vai một người mẹ và con gái đang cố gắng tạo ra một khởi đầu mới ở LA giúp nâng tầm”Anywhere but here“như một bộ phim kinh dị”.

Phim "Dad, I"m sorry" ("Bố già" )

Đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành

Năm phát hành: 2021

Thời lượng: 128 phút

Diễn viên: Ngọc Giàu, Lê Giang, Trấn Thành, Tuấn Trần, Lan Phương…

“Bố già” là câu chuyện thường nhật về một gia đình ở một xóm lao động nghèo tại TP. HCM với bộ tứ anh em Giàu, Sang, Phú, Quý. Ba Sang là cha đơn thân, một mình nuôi hai con Quắn và Bù Tọt, trong đó đứa con trai đầu hơn 20 tuổi tên Quắn là một YouTuber kiếm tiền từ những lượt xem trên YouTube. Tính ông Sang cần kiệm còn Quắn có phần bốc đồng, nông nổi, có thể mua chiếc quần hay đôi giày giá hơn 10 triệu đồng.

Phim “Bố già” nhận được nhiều giải thưởng. Ảnh: NSX

Ông Sang thường can thiệp vào chuyện láng giềng và cố gắng giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh, còn Quắn thì cho rằng mỗi người có một cuộc sống riêng. Dù yêu thương nhau nhưng khoảng cách giữa các thế hệ đã dẫn đến những mâu thuẫn cha con nảy sinh.

“Dad, I”m Sorry“cũng xuất sắc nhận được nhiều giải thưởng cao quý tại”Liên hoan phim Việt Nam 2021“. Cụ thể, bộ phim đoạt được 4 giải thưởng đó chính là”Bông sen Bạc“,”Kịch bản hay nhất“,”Nam chính (Tuấn Trần) và Nữ phụ (Ngân Chi) xuất sắc nhất"...

Phim "A diamond in the rough"

Đạo diễn: Ji-eun Kang

Năm phát hành: 2019

Thời lượng: 108 phút

Diễn viên: Hae-sook Kim, Ho Joon Son, Ki-Doong Kang, Bo-ra Nam...

Phim lấy bối cảnh tại một làng chài nghèo khó vô danh ở tỉnh Jeolla có người phụ nữ Soon-ok (Kim Hae-sook) sống cùng con trai Ki-kang (Son Ho-jun) và con gái Ki-soon (Nam Bora). Ki-kang là một nam thanh niên sáng sủa, anh được người dân trên đảo yêu quý và đặt nhiều kỳ vọng về một tiền đồ rộng mở.

Phim lấy bối cảnh tại một làng chài nghèo khó vô danh ở tỉnh Jeolla. Ảnh: ssphim.net

Ki-kang vì muốn trở nên thành công nên đã quyết định đến Seoul để thực hiện ước mơ. Thế nhưng, anh lại trở thành một tội phạm lĩnh án tử hình. Người mẹ Soon-ok khi nghe tin đã tìm mọi cách để cứu con trai mình. Từ một người không biết chữ, bà nỗ lực học cách viết một bản kiến nghị vì tin rằng đây con đường sống duy nhất của cậu con trai đang đứng trước cửa tử.

Những câu thoại thốt ra từ nhân vật của Kim Hae-sook khiến người xem cảm động bởi giá trị nhân văn mà phim đem lại. “Nếu cứu được con trai thì không gì tôi không thể làm”, “Nếu cứu con mình là một việc xấu hổ thì tôi không xứng đáng làm mẹ” hay “Tôi là đồng phạm của Ki-kang”... cho thấy bà luôn yêu thương cậu con trai bồng bột của mình vô điều kiện.

Chính nữ diễn viên từng thừa nhận: “Tôi đã có một đời vất vả trên phim” vì những vai diễn của Kim Hae-sook chủ yếu gắn với hình tượng người đàn bà lam lũ, cần cù, có lúc nóng giận, nổi đóa với con cái nhưng sâu thẳm vẫn là người mẹ nhân hậu, hy sinh cho con.

Phim "Chronicle of a blood merchant"

Đạo diễn: Ha Jung-woo

Năm phát hành: 2015

Thời lượng: 123 phút

Diễn viên: Ha Jung Woo, Ha Ji Won, Yoon Eun Hye...

Bộ phim dựa trên nguyên tác của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Dư Hoa, lấy bối cảnh xã hội vào thời điểm những năm 50 ở Hàn Quốc hậu chiến tranh. Heo Sam Gwan lao động chân tay trên công trường xây dựng và giúp người chú của mình chăm sóc trang trại. Các chàng trai trong làng của anh đều rất nghèo đói và khó khăn để kết hôn, họ phải bán máu của mình để kiếm tiền.

Bằng cách bán máu của mình, họ vừa chứng minh được tình trạng sức khỏe, vừa có thể kiếm được nhiều tiền. Một hôm, Heo Sam Gwan gặp Heo Ok Ran, người phụ nữ đẹp nhất làng và đang hẹn hò với tay trai chơi giàu có Ha So Young. Heo Sam Gwan vẫn quyết định sẽ cưới Heo Ok Ran, anh chấp nhận bán máu mình cho tới khi đủ tiền để cưới cô.

Bộ phim dựa trên nguyên tác của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Dư Hoa. Ảnh: fptplay

11 năm sau, Heo Sam Gwan và Heo Ok Ran đang hạnh phúc trong hôn nhân với 3 cậu con trai, nhưng một tin đồn lan ra khắp làng rằng Heo Sam Gwan không phải là cha đẻ của 1 trong 3 đứa con. Anh quyết định đi tìm sự thật và mâu thuẫn gia đình xảy ra. Không lâu sau khi biết rằng đứa trẻ không phải con mình bị mắc bệnh hiểm nghèo, anh sẵn sàng bán gần hết máu trong cơ thể để có đủ tiền chữa trị cho con.

Ha Ji Won chia sẻ rằng, cô rất biết ơn các diễn viên nhí - đóng vai 3 con trai của cô trong phim: “Không phải tôi chăm sóc các em mà chính các em đã chăm sóc lại tôi bằng cách để tôi chơi với các em. Chúng tôi đóng phim với nhau và chơi cùng nhau. Bọn trẻ bóc hạt hướng dương cho tôi ăn và cho tôi đá khi trời nóng. Chính các em là những người đã chủ động tiếp cận với tôi trước, giúp tôi trở nên thoải mái. Nếu không nhờ có 3 cậu con trai đáng yêu này, hẳn tôi đã có một thời gian quay phim đầy khó khăn”.

Phim "Miracle in cell number 7"

Đạo diễn: Lee Hwan-kyung

Năm phát hành: 2013

Thời lượng: 127 phút

Diễn viên: Ryu Seung-ryong, Kal So-won, Park Shin-hye…

Bộ phim điện ảnh gây ấn tượng với khán giả bằng tình cảm gia đình, tình cha con thiêng liêng, mang thông điệp và tính nhân văn sâu sắc qua mỗi thước phim được diễn tả.

Bộ phim kể về Yong Goo là một ông bố bị thiểu năng, cuộc sống ngập tràn hạnh phúc khi ông trời ban tặng cho mình cô con gái xinh đẹp, thông minh Ye Seung. Cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng Yong Goo vẫn làm việc khắp nơi để kiếm đủ tiền mua cặp sách thuỷ thủ mặt trăng mà con gái yêu quý của anh mơ ước.

Bộ phim điện ảnh gây ấn tượng với khán giả vì tình cảm gia đình. Ảnh: dannyfilan

Nhưng vì chiếc cặp sách ấy mà anh bị vu oan tội bắt cóc, cưỡng dâm và giết một bé gái khi trên đường đi theo cô bé. Không may, cô bé lại là con của Cục trưởng Cục cảnh sát khiến Yong Goo bị phán bản án tử hình. Vào tù, anh bị khinh thường, bị đánh đập bởi những người sống cùng trại giam nhưng ông bố không than vãn gì khác bởi trong đầu lúc này chỉ có cô con gái Ye Seung đang chờ anh ở nhà. Tại phòng giam số 7, điều kỳ diệu đã xảy ra khi những người bạn tử tù đã tìm mọi cách để đưa cô bé vào thăm cha, khiến nơi đây như được sống lại.

Tác phẩm “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7” khắc họa nỗi mất mát khi công lý bị xem thường, đẩy người dân vô tội vào đường cùng. Bộ phim cũng truyền tải thông điệp về sự buông bỏ nỗi đau để giải phóng con người khỏi những ký ức buồn bã trong quá khứ.

Park Shin Hye với giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại “Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 49” và “Lễ trao giải phê bình phim của Hội đồng phim Hàn Quốc lần thứ 33”.

Nam diễn viên Oh Dal Su cũng giành các giải thưởng nổi bật là giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại “Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 49”, “Lễ trao giải Đại chung lần thứ 50” và “Liên hoan phim vàng lần thứ 34”.

