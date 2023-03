Điểm đến đời thực của các phim đề cử Oscar 2023

Tác phẩm thắng giải Oscar 2023 hạng mục Phim hay nhất có nhiều cảnh quay tại nhà thờ cũ Vibiana, ở Los Angeles, Mỹ.

Những địa điểm dưới đây xuất hiện trong các bộ phim được đề cử giải Oscar 2023. Đây là những nơi du khách có thể ghé thăm ngoài đời thực.

Bộ phim Everything Everywhere All at Once của các đạo diễn Daniel Kwan, Daniel Scheinert được vinh danh ở hạng mục "Phim hay nhất" tại Oscar 2023, ngày 13/3. Trong phim, hang ổ của ác nhân Jobu Tupaki, kẻ muốn phá hủy sự yên bình của vũ trụ, được quay tại Vibiana, nhà thờ cũ nằm ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ. Từ những năm 2000, đây là địa điểm tổ chức sự kiện, nằm ở số 214 phố Main St. Ảnh: Pinterest

Phim Top Gun: Maverick được quay tại California, Mỹ. Nhà điều hành sản xuất Tommy Harper cho biết nhiều cảnh quay được thực hiện ở thung lũng Chết (Death Valley) nổi tiếng, nằm ở phần phía bắc sa mạc Mojave. Đây cũng là vườn quốc gia nóng, khô và thấp nhất của Mỹ, với độ cao 86 m bên dưới mực nước biển. Ảnh: Nevada Travel

Bộ phim Triangle of Sadness được các chuyên gia đánh giá là một gợi ý cho những ai đang chưa tìm được điểm đến cho chuyến đi tới. Tác phẩm có nội dung châm biếm giới siêu giàu này được quay tại Hy Lạp. Một số cảnh được thực hiện trên bãi biển Chiliadou. Đây là một bãi biển dài ở phía đông của đảo Evoia, nổi tiếng với những vách đá dựng đứng, bờ biển rộng, cát trắng và nước màu xanh ngọc bích. Ảnh: Travel Greece 365

Elvis là bộ phim ghi lại cuộc đời tài năng và bi kịch của Elvis Presley, ông hoàng nhạc Rock & Roll của Mỹ. Phim được quay tại bang Queensland, Australia, thay vì Graceland, ngôi nhà ngoài đời thực của Elvis nằm ở bang Tennessee, Mỹ. Ngày nay, Graceland trở thành bảo tàng, mở cửa đón khách tham quan. Ảnh: Warner Bros Pictures

Bộ phim tâm lý Tár do Cate Blanchett thủ vai có cảnh mở đầu được quay tại Alice Tully. Hội trường Alice Tully là một phòng hòa nhạc nằm ở trung tâm biểu diễn nghệ thuật Lincoln, trong khu phố Upper West Side của Manhattan. Alice Tully được đặt theo tên một nghệ sĩ kiêm nhà từ thiện, người đã quyên góp hỗ trợ xây dựng hội trường. Du khách có thể ghé tăm nơi này theo địa chỉ: 1941 Broadway, số 65 phố W, New York, Mỹ. Ảnh: Lobsintl

The Banshees of Inisherin xoay quanh cuộc sống của hai người bạn Colm và Padriac trên hòn đảo hư cấu Inisherin ngoài khơi Ireland. Địa điểm đó chính là đảo Inis Mór, thuộc quần đảo Aran và đảo Achill nằm phía tây Ireland. Ảnh: The Time

