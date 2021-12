Kỳ lạ với khách sạn băng, du khách được trải nghiệm những thứ độc lạ

Mỗi năm kể từ năm 1989, khách sạn băng ở Thụy Điển được xây dựng bằng nghệ thuật chạm khắc để đón du khách.

Khách sạn băng tại Thụy Điển đón khách du lịch

Khách sạn băng ở Thụy Điển đã bắt đầu mở cửa đón du khách tham quan và ở lại. Những tác phẩm điêu khắc bằng băng luôn có một sức hút khó cưỡng đối với công chúng ưa “của lạ” và nghệ thuật.

Mỗi năm kể từ năm 1989, khách sạn băng được xây dựng và chỉ sử dụng băng tuyết tại làng Jukkasjarvi, cách Vòng Bắc Cực 125 dặm về phía Bắc, bên cạnh bờ sông Torne.

Đối với mùa đông năm nay, khách sạn băng đón 27 nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Họ đã dành sáu tuần để tạo ra 12 dãy phòng, cũng như ba dãy phòng mới trong khách sạn băng, phiên bản quanh năm.

“Dickensian Street” của bộ đôi cha con người Anh Jonathan và Marnie Green.

Bộ “Không sức ép”, mô tả Trái đất bị ép dẹp với chiếc giường được đặt trên một chiếc ghế nhỏ khổng lồ. Căn phòng được tạo ra bởi hai người Thụy Điển, nhà điêu khắc Carl Wellander và sinh viên khoa học thần kinh Klara Wellander

Trong ảnh ở đây là bộ “Lên giường với gà con”, được tạo ra bởi Edith Van de Wetering và Wilfred Stijger đến từ Hà Lan

Những chú gà băng đang cưỡi trong phòng “Lên giường với gà”. Cụm từ “go to bed with the Chicken” cũng có nghĩa là đi ngủ sớm

Dưới sự giúp đỡ của đội xây dựng của khách sạn và Giám đốc Sáng tạo Luca Roncoroni, các nghệ sĩ đã tạo ra những tác phẩm của mình bằng cách sử dụng 600 tấn băng và 10 bể bơi Olympic hỗn hợp của tuyết và băng. Nhiệt độ bên trong tòa nhà là khoảng -5 độ C, điều này giúp cho các kiệt tác luôn ở tình trạng đỉnh cao.

Phòng này được gọi là “UV” và được tạo ra bởi các nhà thiết kế Nicolas Triboulot cùng Fernand Manzi, cả hai đều đến từ Pháp

“Blue Tundra”, nơi những con tuần lộc tụ tập để di cư đến bờ biển. Căn phòng này được tạo ra bởi nhà điêu khắc Elisabeth Kristensen đến từ Na Uy

Căn phòng trắng đầy mê hoặc này, được gọi là Ginnungagap, được tạo ra bởi Onomiau, một nhà thực hành thiết kế và kiến trúc Pháp

Bộ “Dịch vụ Phòng” tuyệt vời, được tạo ra bởi người Thụy Điển Tjasa Gusfors và Ulrika Tallving

Một điểm nổi bật của khách sạn mới là một dãy phòng được thiết kế bởi bộ đôi cha con người Anh Jonathan và Marnie Green được gọi là “Đường Dickensian”. Tại đây du khách được đưa vào một chuyến du hành ngược thời gian để du hành trong một thời đại đã qua, với con đường đá cuội trải dài ở London vào thời Dickensian cùng các cửa hàng, ngôi nhà và thậm chí là một quán rượu được chạm khắc tinh xảo từ băng.

Du khách cũng có thể ngạc nhiên trước nội thất Art Deco hình lục giác của dãy phòng “Great Gatsby”, một bầy khỉ và một con khủng long thời tiền sử lao vào bữa tiệc trong dãy phòng “Dịch vụ Phòng” và những con tuần lộc từ lãnh nguyên xanh lạnh giá tụ tập để di cư đến bờ biển trong bộ “Blue Tundra”.

Ngoài ra còn có một dãy đầy gà trong bộ “To Bed with the Chi Chicken”, được tạo ra bởi Edith Van de Wetering và Wilfred Stijger đến từ Hà Lan, với cụm từ “go to bed with the Chicken” có nghĩa là đi ngủ sớm.

Nhà điêu khắc Robert Harding và nghệ sĩ Timsam Harding đã tạo ra căn phòng này - “Những bản chất khác biệt”

“Sảnh lễ” ở thế giới khác, được tạo ra bởi nhà tạo mẫu và giám đốc nghệ thuật người Hà Lan Marjolein Vonk và nhà điêu khắc người Ý Maurizio Perron

Căn phòng này được gọi là Inom và được tạo ra bởi nghệ sĩ và nhà điêu khắc “Henkia”, người làm việc ại Stockholm và Berlin

Trong khi đó, các loài động vật đã tuyệt chủng có trong bộ “Không áp lực”. Căn phòng này mô tả Trái đất bị ép dẹp, với chiếc giường được đặt trên một chiếc ghế khổng lồ.

Các hoạt động vui chơi được cung cấp tại khách sạn bao gồm đi xe trượt tuyết và đi xe trượt tuyết dưới Ánh sáng phương Bắc, nhấm nháp cocktail từ ly đông lạnh và du khách có thể thử thách bản thân với nghệ thuật điêu khắc trên băng.

Mỗi năm kể từ năm 1989, Icehotel được xây dựng và xây dựng lại chỉ sử dụng băng tuyết ở làng Jukkasjarvi, cách Vòng Bắc Cực 125 dặm về phía Bắc, bên cạnh bờ sông Torne

Căn phòng thanh tao này được gọi là “Molecules” và được tạo ra bởi nhà thiết kế nội thất và dệt may Anja Kilian và nhà thiết kế sản phẩm Wolfgang Luchow, cả hai đều đến từ Đức

