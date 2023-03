Oscar 2023: Tiếng vang châu Á

Trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 95, các nghệ sĩ châu Á, hay gốc Á liên tục được xướng tên ở những hạng mục quan trọng, dẫu không bất ngờ nhưng đầy vinh quang.

Những kỷ lục ngọt ngào

Khi Everything Everywhere All at Onc e được tài tử Harrison Ford xướng tên Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar tối 12-3 (sáng 13-3, giờ Việt Nam), cả khán phòng tại nhà hát Dolby, Hollywood, Mỹ như vỡ òa. Bộ phim của bộ đôi đạo diễn “The Daniels” (Daniel Kwan và Daniel Scheinert) đã khép lại một đêm huy hoàng với chiến thắng ở 7/11 hạng mục đề cử, trong đó hầu hết là các hạng mục chính.

Dương Tử Quỳnh nhận giải nữ chính xuất sắc.

Ngoài Phim hay nhất, còn: Đạo diễn xuất sắc, Nữ chính xuất sắc (Dương Tử Quỳnh), Nam phụ xuất sắc (Quan Kế Huy), Nữ phụ xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc và Dựng phim xuất sắc. Trong đó, chiến thắng cho Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy giúp họ đi vào lịch sử.

Dương Tử Quỳnh trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Oscar, trong khi Quan Kế Huy nối tiếp Haing S.Ngor ( The Killing Fields - 1985 ) để lần thứ 2 có một nam diễn viên gốc Á được vinh danh Nam phụ xuất sắc.

Ngoài hai chiến thắng vang dội cho các đại diện châu Á ở hạng mục về diễn xuất, lần đầu tiên một bộ phim Ấn Độ chiến thắng hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất. Trong hạng mục này có nhiều ứng viên nặng ký: Lady Gaga, Rihanna, Naatu Naatu - ca khúc chính thức trong bộ phim RRR được vinh danh. Đồng thời, nó cũng là ca khúc tiếng Ấn Độ thứ 2 thắng giải này, sau Jai Ho ( Slumdog Millionaire - 2009 ). Một đại diện khác của điện ảnh Ấn Độ (hợp tác cùng Mỹ) là The Elephant Whisperers nhận giải Phim tài liệu ngắn hay nhất.

Giấc mơ có thật

“Giấc mơ là thứ bạn phải tin vào nó. Tôi gần như đã từ bỏ giấc mơ của mình. Gửi tới tất cả các bạn ngoài kia, xin hãy giữ cho những giấc mơ của bạn được sống”, Quan Kế Huy phát biểu trên sân khấu khi nhận giải Nam phụ xuất sắc.

Dương Tử Quỳnh cũng nhấn mạnh trong bài phát biểu đầy cảm hứng: “Đối với tất cả những cậu bé và cô bé giống như tôi, đang theo dõi lễ trao giải tối nay, đây là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng. Đây là bằng chứng cho thấy ước mơ sẽ trở thành sự thật. Và những người phụ nữ thân mến, đừng để bất kỳ ai nói bạn đã hết thời”.

Không phải ngẫu nhiên, cả Quan Kế Huy hay Dương Tử Quỳnh nhắc nhiều đến sự kiên trì và giấc mơ. Bởi, đó cũng là điều chính họ từng nếm trải. Trước khi càn quét hầu hết các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ, Quan Kế Huy từng thất nghiệp, dẫn đến mất bảo hiểm y tế.

Thời gian gián đoạn quay Everything Everywhere All at Once , anh đã cố gắng tìm kiếm nhiều cơ hội khác nhau nhưng không thể tìm được bất cứ công việc nào. Anh từng ngỏ lời nhờ người đại diện giúp mình tìm bất cứ công việc nào, đáp ứng nhu cầu tối thiểu để có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế, nhưng cũng không được.

Vì quá chán nản, anh đã gọi điện cho nhà sản xuất và hỏi: “Bạn có thể cho tôi biết một điều, tôi đóng phim có ổn không?” Khi nhà sản xuất hỏi tại sao, anh nói: “Không ai muốn thuê tôi cả”, và anh nhận được câu trả lời: “Hãy kiên nhẫn. Bạn chỉ cần chờ đợi”. Trước đó, dù từng là diễn viên triển vọng khi tham gia trong Indiana Jones and the Temple of Doom và The Goonies, nhưng anh đã phải dừng nghiệp diễn để đảm nhận các công việc hậu trường vì có quá ít cơ hội cho các diễn viên châu Á, gốc Á.

Ngay cả với Dương Tử Quỳnh, dù đã có trong tay nền tảng và sự nghiệp ổn định cả ở châu Á và Hollywood, cô cũng từng đối diện với rất nhiều thách thức, đặc biệt chuyện phân biệt đối xử. “Vào thời điểm đó, những người trong ngành thực sự không thể phân biệt được sự khác biệt giữa việc tôi là người Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thậm chí tôi có nói được tiếng Anh hay không…”, cô chia sẻ.

Trước khi đảm nhận vai chính trong Everything Everywhere All at Once , cô từng hé lộ, mình được nhiều người khuyên nên nghỉ diễn xuất vì tuổi tác. Cô tâm sự: "Bạn biết đấy, khi bạn già đi, mọi người bắt đầu nói: Đúng rồi, bạn nên nghỉ hưu đi. Bạn nên... Không. Đừng nói cho tôi biết phải làm gì. Tôi nên kiểm soát những gì tôi có khả năng, phải không?”.

Và chính cô nhận ra, một người diễn viên chỉ cần được trao cơ hội để thể hiện những gì mình có khả năng, nhiều khi ngoài sức tưởng tượng. Từ chối mọi định kiến, luyện tập cho mọi vai diễn là cách cô vượt qua và ghi dấu ấn.

“Chỉ nói về cô ấy thôi cũng khiến tôi muốn tìm cho cô ấy một vai diễn khác. Quỳnh là một tài năng đáng kinh ngạc. Nhưng hơn thế nữa, cô ấy là định nghĩa về thế nào là một tài năng quốc tế”, đạo diễn Roger Spottiswoode ( Tomorrow Never Dies ), chia sẻ. Chính đạo diễn Lý An cũng từng phát biểu trước lễ trao giải Oscar, nếu Dương Tử Quỳnh chiến thắng hiển nhiên bản thân cô sẽ rất phấn khích. Nhưng điều quan trọng là với cộng đồng châu Á, điều đó còn có ý nghĩa lớn hơn.

Theo SGGP