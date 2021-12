Phim tài liệu của Việt Nam News giành giải Nhất LHP phim ngắn của Mỹ

“One Year On: The Essex Lorry Tragedy,” bộ phim tài liệu về một năm sau thảm kịch xe tải tại Essex do Việt Nam News thực hiện đã giành giải Phim tài liệu ngắn hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Erie ở Mỹ.

Bộ phim được thực hiện nhân một năm thảm kịch xe tải tại Essex , khi 39 thi thể của người lao động di cư Việt Nam được tìm thấy sau một thùng xe tải tại Essex (Anh).

Hai nhà báo Paul Kennedy và Hồ Hoàng của Việt Nam News đã đến huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, để tìm hiểu về nỗi đau và cuộc sống của gia đình, người thân những lao động thiệt mạng đó sau một năm xảy ra thảm kịch.

Cuối tuần qua, Ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Erie (Pensylvania) đã công bố “ One Year On: The Essex Lorry Tragedy ” giành giải Nhất ở hạng mục Phim tài liệu ngắn.

Giám đốc liên hoan phim, Frank Leczner, Jr., chia sẻ: “Tôi rất lấy làm vinh dự được chúc mừng Việt Nam News đã hoàn thành xuất sắc bộ phim này và cảm thấy thật sự vui mừng khi có cơ hội được đưa nó ra thế giới. Đây là một bộ phim tuyệt vời được một đội ngũ làm phim tài năng thực hiện rất tốt, với cách truyền tải chủ đề thực sự cảm động, tôn trọng nhân vật và cũng rất đau lòng.”

Liên hoan phim quốc tế Erie 2021 diễn ra trong 9 ngày kể từ ngày 10/12 tại Pennsylvania, giới thiệu khoảng 60 bộ phim độc lập, phim tài liệu, sản phẩm hoạt hình và video âm nhạc.

Đây hiện là giải thưởng thứ 12 mà bộ phim giành được tại các liên hoan phim quốc tế ở một số quốc gia bao gồm Ấn Độ, Singapore và Bhutan…

Nhà sản xuất bộ phim Paul Kennedy cho biết: “Êkíp làm phim chúng tôi rất ngạc nhiên trước việc phim được chọn chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Erie năm 2021 và không ngờ phim đoạt giải. Đây là một tin tuyệt vời.

Ban đầu khi bắt tay vào thực hiện bộ phim, chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng sẽ đem đến cho công chúng những thông tin về cuộc sống của người thân, gia đình của các nạn nhân sau 1 năm xảy ra thảm kịch. Khi đó, chúng tôi không hề tính đến việc đem phim đi trình chiếu tại bất kỳ một Liên hoan phim quốc tế nào, lại càng không nghĩ đến khả năng sẽ đoạt giải.”

Nhà sản xuất Paul Kennedy chia sẻ: “Giải thưởng là sự đền đáp cho những nỗ lực của chúng tôi, khi mong muốn cho công chúng thấy được hoàn cảnh của những người thiệt mạng. Sau một năm, họ không bị lãng quên.”

Đây cũng là bộ phim tài liệu đầu tiên do Việt Nam News sản xuất. Nhà sản xuất Paul Kennedy cho biết việc bộ phim được quốc tế đánh giá cao cũng là minh chứng cho sự chăm chỉ và nỗ lực của các nhân viên đã hoàn thành xuất sắc công việc đó.

“Nhưng phim sẽ không thể thành công nếu không có sự chung tay của không chỉ các gia đình mà chúng tôi nói chuyện, mà cả các cơ quan chức năng ở Nghệ An, những người đã phải đối mặt với một thảm kịch không thể tưởng tượng được như vậy,” anh nói.

Phim đã đoạt giải tại các liên hoan: 2021 Erie International Film Festival Calcutta International Cult Film Festival Luis Bunuel Memorial Awards Gangtok International Film Festival L“Age d”Or International Arthouse Film Festival World Film Carnival Virgin Spring Cinefest Royal Society of Television & Motion Picture Awards Krimson Horyzon International Film Festival Druk International Film Festival Dreamz Catcher International Film Festival Black Swan International Film Festival Phim được trình chiếu tại các Liên hoan phim ngắn: Pune Short Film Festival Kerela Short Film Festival Goa Short Film Festival Alibag Short Film Festival Asia South East-Short Film Festival: trình chiếu đặc biệt.

