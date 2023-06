36 điểm thi ở Hà Tĩnh sẵn sàng đón thí sinh thi vào lớp 10 THPT

Chỉ còn 5 ngày nữa, gần 17.000 học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh sẽ bước vào Kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024. Tại 36 điểm thi, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.

Được xem là một lần tập dượt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 nên việc xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho Kỳ thi vào lớp 10 THPT được các điểm thi ở Hà Tĩnh triển khai bài bản, theo đúng quy định. Theo đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi, phòng thi được xem là một trong những yếu tố quan trọng, được các nhà trường đặc biệt lưu ý.

Cán bộ, giáo viên, học sinh tại Trường THPT Đồng Lộc sắp xếp lại bàn ghế tại các phòng thi.

Tại điểm thi THPT Đồng Lộc (Can Lộc), những ngày qua, học sinh đã được nhà trường huy động dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế tại các phòng thi, khu vực thi. Việc rà soát, bổ sung cơ sở vật chất cũng đã được hoàn tất.

Thầy Nguyễn Văn Thuần - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Lộc (Can Lộc) cho biết: “Để đảm bảo cho 507 thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Đồng Lộc, chúng tôi đã rà soát lại các điều kiện, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất tại 22 phòng thi. Trường cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng để chuẩn bị các điều kiện, nhân lực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu vực trường thi trong những ngày diễn ra kỳ thi”.

Tất cả đã sẵn sàng chờ đón các thí sinh.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) - nơi có 25 phòng thi cho 580 thí sinh, cơ sở vật chất tại các phòng thi, phòng đựng đề thi, bài thi cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Thầy Nguyễn Nam Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng thông tin: “Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hệ thống bàn ghế, quạt mát, ánh sáng tại các phòng thi, phòng chờ, phòng hội đồng thi, hệ thống phòng cháy chữa cháy… được rà soát, kiểm tra đầy đủ, chu đáo. Phòng hiệu trưởng được trưng dụng làm phòng cho điểm trưởng. Camera giám sát cũng được chuẩn bị, tủ đựng đề thi, bài thi đã vận chuyển về đây. Đến nay, tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT".

Điểm thi THPT Phan Đình Phùng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Cùng với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, những ngày qua, các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức tập huấn, quán triệt nghiệp vụ coi thi cho tất cả cán bộ, giáo viên. Thầy Hoàng Quốc Quyết - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) cho biết: “Mặc dù việc điều động cán bộ làm nhiệm vụ coi thi là hoạt động thường niên trong mỗi năm học và đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng đã quen với việc coi thi nhưng để tránh những nhầm lẫn, sai sót đáng tiếc, hướng đến một kỳ thi nghiêm túc, minh bạch, chúng tôi đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ, giáo viên một cách bài bản, đúng quy định. Trường đã rà soát, lập danh sách cán bộ, giáo viên gửi về Sở GD&ĐT. Tất cả đã sẵn sàng chờ đợi sự điều động của ngành”.

Trường THPT Nguyễn Đình Liễn tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ, giáo viên.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT, để đảm bảo cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, năm nay, ngành GD&ĐT đã điều động hơn 2.400 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi tại 36 điểm thi. Ngoài ra, ngành cũng thành lập các đoàn thanh tra cắm chốt được điều động từ đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các trường THPT và các đoàn thanh tra lưu động (gồm lãnh đạo, thanh tra ngành giáo dục, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đột xuất tại các điểm thi).

Để đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, trước đó, ngành đã chỉ đạo các trường thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học, ôn tập, chuẩn bị đẩy đủ kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Cùng đó, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thi cũng được các nhà trường - nơi lựa chọn đặt điểm thi triển khai thực hiện nghiêm túc, chu đáo theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, 36 điểm thi ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng phục vụ các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sắp tới. Thầy Nguyễn Quốc Anh Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Anh Thư - Anh Tấn