Ấn tượng Ngày hội sách và Văn hóa đọc ở TP Hà Tĩnh

Chiều 20/4, tại công viên Lý Tự Trọng, các gian hàng trưng bày sách đến từ các trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã đón các bạn nhỏ, phụ huynh và người dân tham quan.

Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình Ngày hội sách và Văn hóa đọc năm 2022 tại TP Hà Tĩnh.

Năm nay, ngày hội đã thu hút 12 gian hàng tham gia, trong đó 2 gian hàng đến từ khối mầm non; 4 gian của khối tiểu học; 5 gian của khối THCS; 1 gian hàng của Thư viện TP Hà Tĩnh và 2 gian hàng của các doanh nghiệp tham gia cùng giới thiệu sách.

Ấn tượng đầu tiên khi đến với không gian ngày hội là sự bài trí công phu, bắt mắt với phong phú các đầu sách, sắp xếp theo từng chủ đề, lứa tuổi. Điều này đã nhận được sự quan tâm, thích thú của các bạn nhỏ, phụ huynh và đông đảo người dân trên địa bàn.

Khối mầm non tham gia với 2 gian hàng, sách in và sách kể chuyện bằng tranh. Trong đó, gian sách kể chuyện bằng tranh do chính các cô giáo mầm non sáng tạo trên nền các tranh động, tranh 3D để các cháu dễ tiếp cận, dễ nhớ hơn.

Gian sách kể chuyện sáng tạo của các cô giáo Trường Mầm non Thạch Bình...

Các câu chuyện còn được dựng lên bằng những hình ảnh, đồ vật trực quan sinh động, phù hợp với lứa tuổi mầm non.

Cô trò cùng đọc sách...

...

Các em học sinh tiểu học hứng thú với những cuốn sách kỹ năng, truyện cổ tích...

Em Nguyễn Lê Ngọc Oanh (người đứng giữa) - lớp 5D, Trường Tiểu học Văn Yên cho biết: Đây là lần đầu tiên em được tham gia ngày hội sách lớn như thế này. Em cùng các bạn có thể tìm hiểu nhiều loại sách, được nghe cô giáo và các bạn thuyết trình về chủ đề sách về Bác Hồ, lịch sử Việt Nam, về kỹ năng sống...

Không chỉ được tham quan, đọc sách, nhà trường còn tạo điều kiện để các em học sinh được thể hiện sự hiểu biết, ham học của mình qua hoạt động thuyết trình, giới thiệu những cuốn sách mà các em yêu thích. Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Đại Nài thuyết trình giới thiệu các cuốn sách về Bác Hồ.

Với ưu thế của mình trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ vào thư viện sách, Trường THCS Lê Văn Thiêm đã thành công xây dựng mô hình thư viện thông minh, quản lý dữ liệu đầu sách, tổ chức đọc sách bằng phần mềm điện tử.

Trước khi tham gia ngày hội, BGH nhà trường đã tổ chức cuộc thi lớn lên cùng sách bằng tranh vẽ, kể chuyện, dựng video nhằm lan tỏa ý nghĩa của việc đọc sách đến các em học sinh cũng như giữ văn hóa đọc sách.

Ngoài tìm hiểu về sách, không gian ngày hội còn có nhiều trò chơi thưởng sách, đổi sách nhằm tạo sự hứng thú cho các em học sinh...

Hoặc các em có thể nghe những bài thuyết trình của giáo viên để hiểu thêm về nội dung các cuốn sách được trưng bày.

Trong những năm qua, công tác thư viện trường học và phát triển phong trào đọc sách, văn hóa đọc trong các trường học đã được ngành GD&ĐT quan tâm thực hiện có hiệu quả. Hệ thống cơ sở vật chất thư viện các nhà trường được đầu tư chuẩn hóa, tạo được không gian đọc sách thân thiện, hấp dẫn. Hoạt động quản lý thư viện có nhiều đổi mới, hình thức giới thiệu sinh động, sáng tạo, tạo niềm yêu thích đọc sách của học sinh. Năm nay, ngày hội sách và văn hóa đọc được ngành chú trọng triển khai sớm ở tất cả các trường học với khí thế hào hứng, sôi nổi qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa nhằm mang lại những trải nghiệm thú vị cho học sinh và người dân. Thầy giáo Nguyễn Trường Thư - Phó Trưởng phòng GD&ĐT thành phố

P.V