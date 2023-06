Các điểm thi tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị cho 2 kỳ thi sắp tới

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị và đề nghị các điểm thi tiếp tục hoàn thiện điều kiện đảm bảo để Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Sáng 1/6, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại các điểm thi: Trường THPT Can Lộc, Trường THPT Đồng Lộc (huyện Can Lộc) và Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (huyện Thạch Hà). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Công an tỉnh, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, lãnh đạo địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn kiểm tra phòng thi tại Trường THPT Can Lộc.

Năm nay, điểm thi Trường THPT Can Lộc có 432 thí sinh tham dự Kỳ thi vào lớp 10 THPT với 18 phòng thi. Hội đồng coi thi có 62 người bao gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên, bộ phận y tế và lực lượng công an. Về kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm thi THPT Can Lộc có 337 thí sinh với 15 phòng thi, không có thí sinh tự do và thí sinh hệ GDTX.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và phương án đảm bảo an toàn tại điểm thi cơ bản được hoàn thiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tại Trường THPT Đồng Lộc.

Đoàn cũng đã tới kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Đồng Lộc. Năm nay, điểm thi này có 507 thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, 18 phòng thi, 65 cán bộ coi thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, điểm thi THPT Đồng Lộc có 649 thí sinh với 28 phòng thi, trong đó có 19 thí sinh tự do và 175 thí sinh hệ GDTX.

Tới nay, cơ sở vật chất điểm thi cơ bản được chuẩn bị đảm bảo; bố trí chu đáo phòng bảo quản đề thi, bài thi; trang bị hệ thống PCCC; trang bị thuốc và các thiết bị y tế; kiểm tra hệ thống điện...

Đoàn kiểm tra khu vực bảo quản đề thi và bài thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn có 502 thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; 512 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT với 22 phòng thi. Trong đó có 73 thí sinh tự do, 65 thí sinh hệ GDTX. Điểm thi đã được chỉnh trang khuôn viên, bố trí cơ sở vật chất đảm bảo.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi THPT Nguyễn Trung Thiên.

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Trung Thiên năm nay có 471 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 với 20 phòng thi; 49 cán bộ coi thi; 560 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT, 25 phòng thi. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và đảm bảo phương án an toàn nơi đặt điểm thi cơ bản hoàn thiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Các điểm thi đã cơ bản làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và lên các phương án đảm bảo an toàn tại nơi đặt điểm thi, đặc biệt là việc bố trí phòng bảo quản đề thi, bài thi, bố trí phòng thi, phòng chờ, công tác phòng chống cháy nổ, an ninh, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng lưu ý, các điểm thi cần chú ý một số vấn đề về hệ thống camera, tủ khóa niêm phong, nơi ăn nghỉ của cán bộ coi thi. Đồng thời đề nghị các điểm thi tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất, trang thiết bị để các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Đình Nhất - Anh Tấn