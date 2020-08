Các trường miền núi Kỳ Anh không còn nỗi lo mượn hội quán thôn dạy học trong năm học mới

Năm học mới 2020 - 2021 ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang đến trong niềm vui của các giáo viên, học sinh khi được học tập tại các ngôi trường mới với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

Những ngày này, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Kỳ Sơn đang tích cực lao động, trang trí lớp học, dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón các em trở lại trường.

Niềm vui rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt cán bộ, giáo viên vì năm học 2020 - 2021, từ 5 điểm trường lẻ, phân tán trong khu dân cư, nhà trường sẽ được dạy học tập trung tại một ngôi trường mới với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, có tổng mức đầu tư gần 18 tỷ đồng.

Các dãy nhà học đã thành hình, đáp ứng nhu cầu dạy và học của cô và trò Trường Mầm non Kỳ Sơn.

Cô Lê Thị Thuý Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Kỳ Sơn chia sẻ: "Gần 20 năm qua, các điểm trường của chúng tôi vẫn đang phải mượn tạm hội quán trong dân để dạy học. Không gian chật chội, xuống cấp đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục và công tác giảng dạy của nhà trường.

Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, bây giờ, hệ thống phòng học hiện đại đang từng ngày hiện lên trước mắt, đối với cô trò chúng tôi là cả một “giấc mơ” lớn. Các em học sinh sẽ thoải mái học tập, vui chơi, phát triển toàn diện hơn trong môi trường mới đầy đủ. Đây là động lực “tiếp sức” cho nhà trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 trong năm học 2020 - 2021”.

Các cô giáo tự tay trang trí đồ dùng cho lớp học để đón các em học sinh.

Cùng chung niềm vui được giảng dạy và học tập trung trong ngôi trường mới là cô trò của Trường Mầm non Kỳ Khang. Ngôi trường gồm 2 dãy nhà 10 phòng trị giá gần 11 tỷ đồng đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để đưa vào hoạt động vào đầu năm học.

Cô Nguyễn Thị Kiều Hoa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Kỳ Khang chia sẻ: “Với ngôi trường mới này, lần đầu tiên 2 điểm trường tại thôn Sơn Hải và thôn Trung Tân được đưa về một mối, tổ chức hoạt động ăn bán trú, “trút” được nỗi lo canh cánh hơn 15 năm qua khi các em phải học trong điều kiện thiếu thốn trăm bề về cơ sở vật chất. Niềm hạnh phúc này quá đỗi lớn lao đối với cả cô cả trò và cũng là dấu mốc quan trọng mở ra trang mới trong giai đoạn phát triển của nhà trường”.

Công nhân xây dựng hoàn thiện các hạng mục để kịp đón các em học sinh trong ngày khai giảng.

Cùng với việc xây dựng mới trường học, hệ thống thư viện, phòng học vi tính, phòng chức năng… cũng được huy động đầu tư, mua sắm nhằm tạo hứng khởi cho học sinh khi bước vào năm học mới.

Năm học này, giáo viên, học sinh Trường THCS Kỳ Tân sẽ được giảng dạy, học tập tiện lợi hơn vì phòng máy tính chất lượng cao trị giá gần 350 triệu đồng đã được lắp ráp, hoàn thiện trước thềm khai giảng.

Phòng máy tính hiện đại được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho Trường THCS Kỳ Tân.

Cô Nguyễn Thị Thanh Mai - Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Tân cho hay: “Phòng máy này sẽ tạo điều kiện cho các em được tiếp cận với những kiến thức của thế giới hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, tiếp tục giữ vững danh hiệu là lá cờ đầu của bậc học THCS trên địa bàn huyện”.

Giáo viên các trường mầm non trên địa bàn huyện Kỳ Anh sắp xếp lại đồ chơi chờ đón năm học 2020 - 2021.

Được biết, để phục vụ cho năm học 2020 - 2021, huyện Kỳ Anh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất. Nhiều ngôi trường được “thay áo” mới như: Trường THCS Giang Đồng với tổng mức đầu tư gần 32 tỷ đồng, Trường Mầm non Kỳ Sơn 18 tỷ đồng, Trường Mầm non Kỳ Tây 19 tỷ đồng, điểm trường của Trường Mầm non Lâm Hợp 4,5 tỷ đồng, Trường Mầm non Kỳ Khang hơn 10,6 tỷ đồng…

Cơ sở vật chất đồng bộ “tiếp sức” cho thầy cô, học sinh nỗ lực giảng dạy, học tập.

Nhờ huy động đa dạng các nguồn vốn đầu tư, từ năm học 2020 - 2021, nhiều trường học đang thực hiện giảng dạy, học tập tại các điểm nhỏ lẻ, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng sẽ được tập trung về một điểm thống nhất như các trường Mầm non Kỳ Sơn, Kỳ Khang, Kỳ Tây… Đây thực sự là một cuộc cách mạng lớn của giáo dục huyện nhà, giúp các giáo viên, học sinh có đầy đủ cơ sở vật chất để phát triển toàn diện hơn, đặc biệt là ở khu vực vùng núi còn nhiều khó khăn như Kỳ Sơn, Lâm Hợp, Kỳ Tây... Đồng thời, huyện cũng đã tập trung đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học thực hành như máy chiếu, ti vi, phòng vi tính, thư viện xanh… Thầy Đinh Sỹ Quân – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh

Oanh - Phương