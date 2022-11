Cô học trò nghèo và nghị lực vươn lên, là thành viên đội tuyển thi HSG quốc gia của Hà Tĩnh

Gia cảnh khó khăn, em Võ Thị Châu Loan (SN 2005, lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã nỗ lực vươn lên, trở thành học sinh duy nhất của trường được tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý của tỉnh.

Em Võ Thị Châu Loan.

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở thôn Cát Thủy, xã Xuân Viên, từ nhỏ, cuộc sống của Châu Loan đã không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Gia đình có 5 người thì có tới 3 người không may bị khuyết tật tay, chân. Bố Loan, ông Võ Duy Tùng (SN 1971) bị khuyết tật không thể đi lại từ khi 12 tuổi. Hai người chị gái của Loan là Võ Thị Trinh (SN 2000) và Võ Thị Miên (SN 2001) cũng không may bị khuyết tật như bố từ khi còn nhỏ.

Bà Cao Thị Vân - mẹ Châu Loan cho biết: “Tôi và bố của cháu Loan cưới nhau đến nay đã gần 25 năm thì cũng ngần ấy năm gia đình là hộ nghèo của xã. Chồng bị tàn tật không thể lao động nên mọi việc trong nhà do tôi cáng đáng. Trước đây, nhà còn làm 3 sào ruộng nhưng mấy năm gần đây, tôi cũng thường xuyên đau ốm nên cũng không làm nữa”.

Châu Loan bên bố mẹ.

Theo bà Vân, kinh tế gia đình hiện chỉ phụ thuộc vào số tiền 1,8 triệu đồng trợ cấp của Nhà nước cho bố và các chị của Loan. Còn lại, mọi việc hàng ngày, từ ăn uống, tắm rửa… của bố và 2 người chị đều phụ thuộc hoàn toàn vào Châu Loan và mẹ. Cuộc sống khó khăn là thế nhưng gia đình vẫn động viên, cho các con được học hành đến nơi đến chốn.

“Trong nhà tài sản quý nhất có lẽ là 2 chiếc xe lăn, nhiều khi đến bữa ăn còn chạy vạy nhiều nơi, thiếu thốn đủ bề. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng vay mượn cho các con được học hành. Tôi đang vay 30 triệu đồng của ngân hàng cho các cháu ăn học" - bà Vân tâm sự thêm.

Gia sản lớn nhất của nhà Loan là hai chiếc xe lăn

Hoàn cảnh của gia đình Châu Loan ở xã Xuân Viên hầu như ai cũng biết. Anh em, làng xóm láng giềng lúc mớ rau, lúc bì gạo giúp đỡ vì thương cho hoàn cảnh khốn khó và cả cảm phục nghị lực của cô học trò nhỏ Võ Thị Châu Loan".

Ông Phan Tiến Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Viên cho biết: “Gia đình ông Tùng, bà Vân thuộc diện hộ nghèo lâu năm nhất của xã. Trong gia đình có tới 3 người bị tàn tật, cuộc sống rất khó khăn và chưa thể thoát nghèo. Tuy nhiên, vượt lên hoàn cảnh khó khăn, cháu Võ Thị Châu Loan rất chăm chỉ học tập, luôn là học sinh giỏi và trở thành tấm gương sáng về tinh thần hiếu học trong xã. Để động viên gia đình và cháu Loan, cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con lối xóm cũng thường xuyên tới hỏi thăm, hỗ trợ gia đình".

Mọi việc trong gia đình đều do mẹ và Loan gánh vác

Với Châu Loan, học là niềm đam mê. Ngoài những giờ phải cáng đáng việc nhà cùng mẹ, Loan luôn dồn hết tâm trí vào học tập vì đó là nơi em gửi gắm ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp mai này. Châu Loan cho biết: “Gia cảnh nghèo nhưng em luôn nghĩ khi mình sinh ra đã may mắn hơn 2 người chị. Vì thế, em càng phải cố gắng học hành nhiều hơn để sau này kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ và chị".

Từ năm lớp 1 đến nay, Loan luôn là học sinh giỏi của trường. Em rất yêu thích Địa lý nên thường dành 2- 3 giờ học mỗi ngày để học và tìm hiểu thêm về môn học này.

Những nỗ lực của Loan đã được đền đáp.

Với nỗ lực của mình, năm học 2019 - 2020, Loan giành giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý lớp 9. Năm học 2020 - 2021, khi đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Loan quyết định chinh phục thử thách khi dự 2 kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý dành cho lớp 10 và lớp 12; kết quả cả 2 kỳ thi, em đều giành giải ba. Tiếp tục khẳng định mình đối với môn học ưa thích này, năm học 2021 - 2022, Loan xuất sắc đạt giải nhì tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý lớp 11.

Với những nỗ lực và thành tích nổi bật, Loan đang là 1 trong 10 thành viên của Đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý của tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, em còn đạt giải ba Cuộc thi Thanh niên với pháp luật do Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức năm 2021.

“Em bắt đầu yêu thích môn Địa lý từ khi lên lớp 8. Địa lý giúp em biết được nhiều hơn về các quốc gia, lãnh thổ, đặc điểm, văn hóa, con người của họ. Từ yêu thích, em đã nỗ lực bứt phá để dành được nhiều kết quả cao trong các kỳ thi" - Châu Loan cho biết thêm.

Cô giáo Đặng Thị Nga - Giáo viên chủ nhiệm 12A2 chia sẻ: “Các thành viên 12A2 thực sự khâm phục cô học trò nhỏ Châu Loan. Nghị lực phi thường, sự phấn đấu không nhụt chí của Loan đã gặt hái được nhiều thành công và trở thành học sinh tiêu biểu của trường”.

Loan luôn là cô học trò được thầy cô và bạn bè quý mến.

“Võ Thị Châu Loan là học sinh đặc biệt của nhà trường. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng Loan đã vươn lên học tập tốt. Em học đều tất cả các môn và năm nào cũng là học sinh giỏi của trường. Nhà trường thường xuyên động viên, tặng quà và kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ em và gia đình. Đáng tự hào, em đã được chọn vào thành viên của đội thi học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý của tỉnh - điều mà trước nay ít học sinh nào ở trường THPT trên địa bàn huyện được chọn tham gia. Đây cũng là niềm vui, tự hào chung của nhà trường và bạn bè Loan” - cô Nguyễn Thị Trang, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ chia sẻ.

Trước mắt, Loan đang tập trung việc ôn luyện cho Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Xa hơn, em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên môn Địa lý trong tương lai.

Đức Đồng