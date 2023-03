Đại học Hà Tĩnh hội thảo “Giảng dạy Tiếng Anh trong thời đại số hóa”

Sáng 9/3, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức hội thảo quốc tế “Giảng dạy Tiếng Anh trong thời đại số hóa” (English Language Teaching in the Age of Digitalisation) với sự tham dự của các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh, giáo viên dạy tiếng Anh một số trường THPT trên địa bàn tỉnh, giảng viên Trường Đại học Quảng Bình.