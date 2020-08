Do đâu mặt bằng điểm chuẩn đầu vào THPT ở Hà Tĩnh thấp hơn trước?!

Kết quả công bố điểm chuẩn các trường THPT công lập ở Hà Tĩnh cho thấy, điểm đầu vào năm học 2020 - 2021 có mặt bằng chung thấp hơn năm học trước nhưng lại có độ đồng đều cao hơn.

Điểm chuẩn vào các trường THPT công lập ở Hà Tĩnh năm nay thấp hơn năm học trước (ảnh tư liệu)

Từ bảng công bố điểm chuẩn đầu vào năm nay của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho thấy, điểm đầu vào năm nay ở các trường thấp hơn năm học trước.

Cụ thể, năm học 2019 - 2020, Hà Tĩnh có 18 trường điểm đầu vào từ 20 đến 34 (trong đó có 16 trường điểm từ 20 đến 29, có 2 trường trên 30 điểm). Trong khi năm nay, toàn tỉnh chỉ có 9 trường điểm đầu vào từ 20 trở lên, trong đó có 8 trường điểm từ 20 đến 24,75 và 1 trường 33,75 điểm.

Bảng điểm chuẩn đầu vào cũng cho thấy, mặt bằng chung của các trường THPT công lập năm nay tương đối đồng đều và có sự rút ngắn về khoảng cách. Từ trường thấp nhất đến trường cao nhất chênh nhau 18,75 điểm, trong khi khoảng cách đó ở năm 2019 là 24,5 điểm.

Học sinh Trường THCS Quang Trung (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) ôn luyện trước kỳ thi. Ảnh tư liệu

Theo đánh giá của các giáo viên, mặt bằng điểm đầu vào thấp hơn đã phản ánh thực tế việc nghỉ học trong một thời gian khá dài do dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ đến chất lượng của kỳ thi. Dù chưa có số liệu chính thức, nhưng qua nhiều kênh thông tin cho thấy, năm nay, số lượng thí sinh bị điểm liệt khá lớn, đặc biệt là ở môn Toán.

Bên cạnh đó, năm nay, ở một số trường THPT công lập, số lượng thí sinh đăng ký dự thi xấp xỉ hoặc thấp hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh nên điểm đầu vào giảm so với năm 2019. Mức giảm dao động từ 1- 16 điểm như: THPT Kỳ Anh giảm 10,25 điểm (từ 25,25 điểm năm 2019 xuống còn 15,00 điểm năm 2020); THPT Nguyễn Văn Trỗi giảm 11,75 điểm (từ 26,75 điểm năm 2019 xuống 15 điểm năm 2020), THPT Kỳ Lâm giảm 7,75 điểm (từ 22,75 năm 2019 còn 15 điểm năm 2020).

Dù các trường đã chú trọng việc ôn tập kiến thức nhưng thực tế sự gián đoạn trong năm học do dịch bệnh cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả của kỳ thi. Ảnh tư liệu

THPT Hồng Lĩnh là trường có điểm chuẩn giảm mạnh nhất với 16,75 điểm (từ 31,75 điểm năm học 2019 - 2020 còn 15 điểm năm 2020 - 2021). Thầy Nguyễn Hữu Danh - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh cho biết: “Nguyên nhân một phần do năm trước điểm đầu vào của trường khá cao nên năm nay, nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng ở các trường lân cận. Vì thế chỉ tiêu tuyển sinh năm học này của trường là 430 em nhưng chỉ có 400 thí sinh đăng ký dự thi”.

Điểm mới trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay đó là Sở GD&ĐT Hà Tĩnh quy định mức điểm sàn chung là 15 điểm. Việc này đã khắc phục tình trạng điểm đầu vào quá thấp ở một số trường như trước đây. Đây cũng được xem là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đầu vào của các trường THPT, đồng thời đảm bảo quyền lợi, cơ hội cho một số thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 có điểm khá cao nhưng trượt nguyện vọng 1 ở những trường top đầu.

Theo đánh giá, năm nay số thí sinh bị điểm liệt môn tiếng Anh ít hơn môn Toán. (Ảnh tư liệu về một tiết học tại Trường THCS Nguyễn Tất Thành - Can Lộc)

Việc quy định điểm sàn cũng đã là lý do để một số trường cải thiện đáng kể điểm số đầu vào nguyện vọng 1 so với mùa tuyển sinh năm trước. Cụ thể: THPT Nguyễn Đình Liễn từ 9,5 năm 2019 lên 15 điểm năm 2020 (tăng 5,5 điểm); THPT Can Lộc 10,75 điểm năm 2019 lên 16,5 năm 2020 (tăng 5,75 điểm)…

Điểm chuẩn vừa mới được công bố, thí sinh vẫn chưa đến trường nhập học, tuy nhiên, qua bảng điểm đầu vào đã được công bố cho thấy, với mức điểm sàn chung theo quy định là 15, nhiều trường sẽ không tuyển đủ học sinh so với chỉ tiêu đặt ra từ trước. Trong khi đó, nhiều trường có số lượng học sinh bị loại khá cao như: THPT: Mai Thúc Loan (Lộc Hà) loại hơn 200 em; Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ) loại 133 em; Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) loại 122 em; Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) loại gần 100 em…

Đây cũng là điều không mới, bởi việc xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh được căn cứ vào quy mô dân số, trường lớp của vùng, miền và theo định hướng phân luồng giáo dục phổ thông. Trong khi đó, với sự cân nhắc, lựa chọn của từng cá nhân, việc đăng ký thi tuyển vào các trường của thí sinh lại luôn có sự biến động trong từng năm học.

Anh Thư