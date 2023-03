Hà Tĩnh: Niềm vui vô bờ của gia đình có hai con giành giải nhất, nhì học sinh giỏi quốc gia

Những ngày này, căn nhà nhỏ của Minh An - Minh Hoàng ở xã Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trở nên náo nhiệt hơn khi người thân, hàng xóm đến chia vui cùng gia đình khi hai anh em vừa xuất sắc giành giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Hai anh em: Trần Minh An (bên phải) và Trần Minh Hoàng tại lễ tuyên dương học sinh giỏi của huyện Nghi Xuân.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023, Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái thành công về số lượng và chất lượng giải. Trong 69 học sinh đoạt giải, có 8 giải nhất, 25 giải nhì, 19 giải ba và 17 giải khuyến khích. Hà Tĩnh là tỉnh đứng thứ 2 cả nước về số lượng học sinh đoạt giải nhất (sau Hà Nội).

Điều đặc biệt, trong số các em đoạt giải tại kỳ thi, có hai anh em cùng một gia đình đều đạt thứ hạng cao, đó là em Trần Minh An (lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) - giải nhì môn Vật Lý (20,25/40 điểm) và Trần Minh Hoàng (lớp 10 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) - giải nhất đồng thời là thủ khoa toàn quốc môn Toán (32/40 điểm).

Rất đông người thân đã đến chung vui cùng gia đình bố mẹ hai em An - Hoàng.

Ngay sau khi biết kết quả này, căn nhà nhỏ tại xã Xuân Thành (Nghi Xuân) của thầy giáo Trần Minh Đô (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cương Gián) và cô Trần Thị Thu Hòa (giáo viên dạy Toán Trường THCS Hoa Liên) trở nên náo nhiệt hơn khi nhiều người thân, hàng xóm và bạn bè liên tục đến chia vui cùng gia đình.

Chị Thu Hòa (mẹ hai em Trần Minh An và Trần Minh Hoàng) chia sẻ: “Khi nghe Minh An gọi điện về báo tin, tôi đã vỡ òa vì bất ngờ và xúc động. Hai mẹ con nói chuyện điện thoại trong sự hồi hộp, mừng vui khi kết quả của hai anh em vượt kỳ vọng".

Do bận học nên hai em chỉ có thể thường xuyên cập nhật tin tức cho bố mẹ qua những cuộc điện thoại.

Kể về quá trình học tập của hai anh em, chị Thu Hòa cho biết, Minh An và Minh Hoàng đều rất mê học Toán. Đặc biệt, cậu em trai Minh Hoàng bộc lộ tài năng từ sớm khi chưa đi học lớp 1 đã biết đọc và thuộc các phép tính. Những bài học Toán, Lý đầu tiên của cả hai anh em đều do chính bố mẹ chỉ dạy. Minh An và Minh Hoàng không ngồi học ở phòng riêng mà có sở thích ngồi cạnh mẹ vừa soạn bài vừa tranh thủ dạy cho con học.

Lên bậc THCS, ngoài học chính từ các thầy cô ở trường, An và Hoàng còn tự học qua Internet. Khi Minh An đậu vào lớp chuyên Lý (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh), cậu em trai cũng quyết tâm “nối gót” anh trai để thi đậu vào lớp chuyên Toán 1. Xa bố mẹ để học tập ở một môi trường mới, hai anh em đã không ngừng nỗ lực để sớm thích nghi với cuộc sống và ổn định việc học.

Vì gần tuổi nhau, cùng chung niềm đam mê với các môn khoa học tự nhiên nên hai anh em thường xuyên hỗ trợ nhau. Minh An dạy cho Minh Hoàng về Vật Lý trong khi cậu em lại thường chia sẻ kinh nghiệm Toán học cho anh trai.

“Được tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là cơ hội hiếm có của hai anh em. Trong quá trình ôn thi, hai anh em thường động viên, hỗ trợ tối đa cho nhau để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Em thường chia sẻ những kinh nghiệm, bài học của các lớp trên cho Hoàng trong khi Hoàng lại trao đổi cho em những thông tin, tài liệu mà em ấy có được” - Minh An cho biết.

Trước khi giành giải nhì môn Vật lý tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023, 3 năm liên tiếp ở THPT, Minh An đều đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh, lớp 11 đạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn học này.

Bố mẹ cùng xem lại những huy chương mà hai anh em đã đạt được trong các kỳ thi.

Với cậu em Trần Minh Hoàng, ngay từ THCS, em đã liên tục đạt giải nhất, nhì môn Toán trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Khi Hoàng đang học lớp 8 đã thi vượt cấp chương trình lớp 9 môn Toán, Tin tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và giành thủ khoa.

Minh Hoàng cũng chinh phục nhiều giải thưởng tại các kỳ thi Toán học quốc tế như: HCV kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh (SEAMO) năm 2019; HCB kỳ thi Olympic Toán Singapore (SMO) năm 2019; HCV kỳ thi Olympic Toán Singapore và các nước châu Á (SASMO) năm 2019; giải đặc biệt cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ (MYTS) năm 2019; HCV Kỳ thi Olympic Hình học Iran khối Intermediate năm 2022...

Đến với Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, dù chỉ mới là học sinh lớp 10 nhưng em đã thi vượt cấp, giành giải nhất toàn quốc môn Toán với 32 điểm, vượt qua hơn 400 thí sinh cả nước dự thi môn này để giành vị trí thủ khoa.

Minh Hoàng bày tỏ: “Ngay sau khi nhận được kết quả, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em sẽ cố gắng hơn nữa để chinh phục các mục tiêu khác trong tương lai”.

Do gần tuổi nhau nên hai em An - Hoàng vừa là anh em vừa là bạn bè, thường xuyên động viên, chia sẻ lẫn nhau trong sinh hoạt và học tập (Ảnh: NVCC)

Với kết quả đã đạt được, Trần Minh An và Trần Minh Hoàng tiếp tục lọt vào vòng 2 chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế. Hiện, Minh An ở lại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh để ôn luyện còn em trai Minh Hoàng cùng thầy giáo ra Hà Nội chuẩn bị cho những hành trình tiếp theo.

Trước những dự định tương lai của các con, chị Trần Thị Thu Hòa chia sẻ: “Kết quả hôm nay là những nỗ lực học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ của hai con cũng như sự đồng hành, giúp đỡ của các thầy cô giáo trong thời gian qua. Bố mẹ sẽ luôn đồng hành, ủng hộ các con, mong các con tiếp tục cố gắng học tập, rèn giũa kiến thức để chinh phục những đỉnh cao mới trong cuộc đời”.

Ngân Giang- Lê Tuấn