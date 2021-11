Hoàng Khánh giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Với 315 điểm, Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) xuất sắc giành vòng nguyệt quế tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 diễn ra sáng nay 14-11.

Hoàng Khánh về nhất và giành vòng nguyệt quế - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 (Olympia 21) diễn ra tại điểm cầu trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại Hà Nội, Nghệ An và Quảng Ninh. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên VTV3.

Cuộc thi chung kết năm nay là màn so tài của 4 chàng trai, trong đó hai bạn cùng “chung mái nhà” là các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội: Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh).

Vì diễn biến dịch COVID-19 phức tạp tại điểm cầu trường Đại học Khoa học tự nhiên, đến phút cuối, điểm cầu này đã được chuyển về sân Đài Truyền hình Việt Nam.

Giải thưởng vẫn như năm trước, giải nhất là 40.000 USD, giải nhì 100 triệu đồng, giải ba 50 triệu đồng. Lần đầu tiên trận đấu quan trọng nhất buộc phải dời lại đến gần 2 tháng vì dịch COVID-19, còn các “nhà leo núi” phải ôn tập online. MC Diệp Chi lần cuối dẫn dắt chương trình sau nhiều năm gắn bó.

Hoàng Khánh xuất sắc bứt phá

Các thí sinh trải qua các phần thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích.

Ở phần thi Khởi động, Việt Thái và Hoàng Khánh cùng xuất sắc đạt 80 điểm, tiếp theo là Hải An được 70 điểm và Duy Anh 50 điểm.

Ban đầu Hải An được 60 điểm và Duy Anh 40 điểm nhưng sau ý kiến của cố vấn thì mỗi em được chấp nhận thêm một câu trả lời đúng, được cộng thêm mỗi người 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, Việt Thái gây hồi hộp mạnh khi nhấn chuông ngay sau câu trả lời đầu tiên. Việt Thái chọn kết quả là Giáo dục trực tuyến nhưng rất tiếc câu trả lời của bạn đã sai.

Ngay sau đó, Hoàng Khánh tìm ra từ khóa “Miễn dịch cộng đồng” và câu trả lời của bạn chính xác, trở thành người xuất sắc nhất trong phần thi này và cũng là người hiện đang giành được số điểm lớn nhất với 150 điểm.

Trong khi đó Duy Anh lại bị ban tổ chức lấy lại 10 điểm, còn 50 điểm, vì câu trả lời “Mẹ tròn con vuông” không được chấp nhận, câu trả lời đúng là “tròn, vuông”.

Kết quả sau phần thi Vượt chướng ngại vật, Hoàng Khánh về nhất với 150 điểm, Việt Thái về nhì với 90 điểm, tiếp theo là Hải An 80 điểm, Duy Anh 50 điểm.

Trong phần Tăng tốc, cả 4 thí sinh đều trả lời đúng 3/4 câu hỏi nhưng Hoàng Khánh trả lời nhanh nhất nên ghi điểm bứt phá với 250 điểm, bỏ xa hai người tiếp theo là Hải An và Việt Thái đều được 160 điểm, Duy Anh 100 điểm.

Ở câu hỏi đầu tiên tìm thông điệp trong bức hình bàn phím, Hoàng Khánh là người duy nhất đưa ra câu trả lời “Bà Rịa Vũng Tàu”, bạn thành thực rằng bạn chỉ tìm được B và bạn ấn bừa. Nhưng câu trả lời đúng là “Bình thường mới”. Không ai ghi được điểm trong câu trả lời đầu tiên.

Ở câu hỏi thứ hai, cả 4 bạn đều có chung câu trả lời đúng là “Tiếng Việt”, nhưng Việt Thái trả lời nhanh nhất nên được 40 điểm, Hải An thêm 30 điểm, Hoàng Khánh ghi 20 điểm, Duy Anh thêm 10 điểm.

Câu hỏi tăng tốc thứ 3 và thứ 4, tiếp tục cả 3 bạn đều có câu trả lời đúng nhưng Hoàng Khánh nhanh nhất.

Điểm số các thí sinh sau phần thi Tăng tốc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phần thi Về đích, Hoàng Khánh là người cao điểm nhất nên thi đầu tiên, bạn lựa chọn phương án an toàn 3 câu 10 điểm, nhưng đáng tiếc bạn trả lời sai 2 câu hỏi sau nên chỉ còn 240 điểm.

Ở câu hỏi thứ nhất, Hoàng Khánh trả lời đúng câu hỏi về lịch sử - xã hội về cố chủ tịch quốc hội được kỷ niệm 100 năm sinh trong năm nay là Lê Quang Đạo (Nguyễn Đức Nguyện).

Câu hỏi thứ 2 là câu hỏi hóa học Khánh trả lời sai, Duy Anh bấm chuông và trả lời đúng, ghi được 10 điểm.

Câu hỏi cuối cùng về lịch sử triều đại nào có thể được coi là đã tiên phong phát động phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Khánh chọn Ngôi sao hi vọng nhưng trả lời sai là triều Hậu Lê. Việt Thái bấm chuống trả lời là Triều Trần nhưng cũng không đúng nên bị trừ 5 điểm còn 155 điểm.

Hải An chọn 3 câu hỏi 30 điểm, trả lời đúng 2 câu về thời sự xã hội, ghi 220 điểm. Câu hỏi thứ 3 An chọn Ngôi sao hi vọng nhưng trả lời sai nên bị trừ 60 điểm. Hoàng Khánh bấm chuông trả lời đúng và giành thêm 30 điểm.

Việt Thái chọn gói câu hỏi 30-20-30, bạn trả lời sai hai câu đầu tiên về văn học và hóa học. Ở câu đầu tiên về văn học “Tác giả của bài thơ Phố ta” Việt Thái trả lời sai, Hoàng Khánh bấm chuông giành quyền trả lời và bạn đã trả lời đúng với đáp án Lưu Quang Vũ, giành được thêm 30 điểm, đạt 300 điểm.

Câu hỏi thứ 2 về hóa học, Việt Thái cũng trả lời sai, nhường 20 điểm cho Hải An. Câu hỏi thứ 3 là một câu hỏi tiếng Anh dành cho học sinh chuyên ngữ (tiếng Đức), Thái chọn ngôi sao hi vọng và trả lời đúng nên em giành thêm 60 điểm, đạt 165 điểm.

Duy Anh chọn gói câu hỏi 30-30-30. Câu hỏi lịch sử Duy Anh trả lời sai, Hoàng Khánh giành quyền trả lời nhưng cũng sai.

Câu hỏi thứ 2 về vật lý Duy Anh cũng có câu trả lời chưa chính xác. Hoàng Khánh trả lời đúng, được 315 điểm. Sau câu trả lời xuất sắc này, Việt Thái đứng bên cạnh đã sang bắt tay chúc mừng Hoàng Khánh.

Câu hỏi cuối là câu hỏi bằng tiếng Anh, Duy Anh trả lời sai. Việt Thái giành được quyền trả lời nhưng cũng không chính xác.

Kết quả chung cuộc, Hoàng Khánh giành vòng nguyệt quế với 315 điểm, Hải An về nhì với 240 điểm, Việt Thái 155 điểm và Duy Anh 60 điểm cùng giành giải ba.

Cuộc so tài của những người nuôi dưỡng ước mơ

Cả 4 thí sinh hôm nay đều là những nhà leo núi xuất sắc.

Với Việt Thái, cuộc thi tháng 3 quý 2, em đã giành điểm tuyệt đối 160 điểm, kỷ lục của chương trình năm nay ở phần Tăng tốc.

Trước trận chung kết, em chia sẻ với Tuổi Trẻ Online em sẽ thi đấu hết mình nhưng quan trọng hơn là “tận hưởng từng khoảnh khắc của mình với Olympia trong trận chung kết này theo cách rất riêng”.

Còn Hải An giành vé vào chung kết sau chiến thắng nghẹt thở ở cuộc thi quý 3 khi chỉ hơn người về nhì đúng 5 điểm. Dù là học sinh chuyên tự nhiên, Hải An chứng tỏ được thế mạnh với những mảng kiến thức xã hội và thể hiện được bản lĩnh trong những thời khắc quyết định

Hải An cũng đang là thí sinh đạt được tổng số điểm cao nhất trong chương trình năm thứ 21 với 410 điểm.

Đại diện của Trường Phan năm nay là Nguyễn Đình Duy Anh. Duy Anh chọn cách khóa trang Facebook cá nhân sau khi vào chung kết.

Khung cảnh sôi động tại trường quay ngoài trời Đài Tuyền hình Việt Nam - Ảnh: HÀ QUÂN

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Duy Anh nói bạn gần như không lo lắng vì đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ vòng quý. Bạn bước vào cuộc thi với quyết tâm thi đấu hết mình, để có thể trở thành quán quân thứ hai của Trường Phan và tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Hoàng Khánh, học sinh Trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh), giành giải nhất quý 1 với tổng số điểm 375 để vào chung kết. Khánh tạo ấn tượng với tốc độ đọc cực nhanh khi lập kỷ lục vượt qua tất cả 17 câu hỏi ở phần thi Khởi động chỉ trong vòng 60 giây.

Đây là lần thứ 4 tỉnh Quảng Ninh có thí sinh vào đến trận đấu cuối cùng. Trong 3 lần trước, Quảng Ninh giành đến chức vô địch 2 lần vào các năm 2012 và 2018.

Không khí sôi động tại điểm cầu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chia sẻ trước cuộc thi, Nguyễn Thiện Hải An cho biết bạn đã chuẩn bị cho cuộc thi Olympia từ năm lớp 8, đó là một hành trình khá dài và đáng nhớ. Nhưng hành trình dài hơn mà em đặt ra cho mình chính là hành trình trở thành một nhà khoa học, nhà phát minh.

Nguyễn Hoàng Khánh lại chọn cách giới thiệu về niềm tự hào về bề dày lịch sử hiển hách chống giặc ngoại xâm của quê hương Quảng Ninh với dòng Bạch Đằng Giang nơi đã 3 lần chiến thắng giặc Nguyên để bảo vệ độc lập của đất nước thế kỷ XIII.

Quê hương Quảng Ninh đã thể hiện sự ủng hộ hết mình với Hoàng Khánh khi tổ chức cả một cuộc đua thuyền trên dòng Bạch Đằng trước đền Trần Hưng Đạo và gửi cả món quà là vòng nguyệt quế tới trường quay cho Hoàng Khánh trước thềm cuộc thi.

Yêu thích và tự hào về con số 3 - 3 lần chiến thắng quân Nguyên trên sông Bạch Đằng - Hoàng Khánh chia sẻ em mong muốn sẽ giành vòng nguyệt quế hôm nay để 3 lần giành vòng nguyệt quế.

Việt Thái thì mang đến một câu chuyện xúc động về lời hứa sẽ đứng ở trường quay của VTV thi Olympia mang về vòng nguyệt quế cho bà ngoại của mình từ khi em còn nhỏ. Bạn trẻ chuyên ngữ ngày đã ấp ủ và chuẩn bị cho cuộc thi Olympic từ… 5 tuổi. Bà ngoại không còn, nhưng Việt Thái muốn trở thành người chiến thắng để thực hiện lời hứa với bà.

