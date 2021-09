Học sinh mầm non Hà Tĩnh trở lại trường từ ngày 27/9

Liên ngành GD&ĐT - y tế Hà Tĩnh yêu cầu các trường học theo dõi sát tình hình sức khỏe của học sinh để kịp thời báo cáo ngành chức năng khi có tình huống bất thường xảy ra.

Liên ngành GD&ĐT - Y tế vừa có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức dạy học trong tình hình mới đối với cấp học mầm non.

Giáo viên, phụ huynh Trường Mầm non thị trấn Thạch Hà vệ sinh trường lớp.

Theo đó, từ ngày 27/9, các trường sẽ đón học sinh trở lại, tổ chức dạy học trực tiếp 2 buổi/ngày và thực hiện công tác bán trú, giữ nguyên sỹ số học sinh/lớp. Mỗi tuần tổ chức học 5 ngày (từ thứ 2 đến thứ 6) đối với trường mầm non công lập và 6 ngày (từ thứ 2 đến thứ 7) đối với trường mầm non ngoài công lập. Thời gian hoạt động trong ngày, thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với trẻ mầm non.

Các cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện chương trình phù hợp. Tùy vào khả năng của trẻ, giáo viên lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, trong đó ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng bước vào lớp 1; tạm thời chưa tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ bên ngoài lớp học.

Các trường mầm non trên toàn tỉnh đã sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Công tác tổ chức bán trú phải được sự đồng ý của phụ huynh, các trường bố trí suất ăn riêng cho mỗi học sinh, cho trẻ ăn theo nhóm, lớp, đảm bảo khoảng cách phù hợp theo điều kiện của nhà trường, không dùng chung đồ dùng cá nhân. Bữa ăn phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo cân đối, hợp lý về dinh dưỡng.

Khi tổ chức dạy học, các trường thực hiện nghiêm túc quy định 5K; xây dựng phương án đón, trả trẻ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, phân luồng học sinh đảm bảo khoảng cách và bố trí lệch giờ khi ra về.

Tổ chức đo thân nhiệt cho giáo viên, học sinh, phụ huynh khi đến trường; hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn; thường xuyên khử khuẩn môi trường lớp học, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ; yêu cầu phụ huynh đeo khẩu trang cho trẻ khi đến trường và khi đến đón về...

P.V