Hơn 15.600 thí sinh Hà Tĩnh hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Chiều nay (16/7), gần 16.500 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 ở Hà Tĩnh kết thúc ngày thi đầu tiên với 3 môn thi. Trong đó, hơn 15.600 thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 THPT không chuyên đã chính thức hoàn thành kỳ thi.

Các thí sinh thi vào THPT Chuyên Hà Tĩnh sẽ tiếp tục các bài thi trong ngày mai.

Các thí sinh ở điểm Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà) rời trường thi sau khi hoàn thành môn thi thứ 3 vào chiều nay.

85 thí sinh vắng mặt không rõ lý do

Ngày thứ nhất của kỳ thi lớp 10 THPT đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Toàn tỉnh có 85 thí sinh tại 37 hội đồng thi vắng mặt không có lý do.

Video: Điểm trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trao đổi về kỳ thi

Thí sinh đối chiếu kết quả bài thi cùng bạn bè.

Báo cáo từ Sở GD&ĐT cho biết, ngày thi đầu tiên không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi. Việc kiểm tra niêm phong đề thi được thực hiện trong phòng thi theo đúng quy định; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… được thực hiện tốt.

Việc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho kỳ thi, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng đã góp phần làm nên thành công trong ngày thi đầu tiên.

Đề Văn, Anh có yếu tố bất ngờ, đề Toán “dễ thở"

Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi các môn Văn và Anh năm nay có nhiều yếu tố bất ngờ và khó hơn so với năm ngoái.

Thí sinh ở điểm thi Trường THPT Vũ Quang chia sẻ về đề thi môn Văn

Về cấu trúc, đề Văn vẫn giữ nguyên như trước, nhưng năm nay đã có sự đổi mới, có gắn với yếu tố địa phương. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đề hơi dài, dàn trải.

Đề thi môn tiếng Anh cũng khiến thí sinh, đặc biệt là thí sinh các vùng nông thôn, miền núi bất ngờ khi đảo phần trắc nghiệm với mức độ phân loại cao lên đầu.

Thí sinh ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà) nói về đề thi môn Tiếng Anh.

Một số câu hỏi mang tính chất phân loại đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc ngữ pháp và có vốn từ vựng tốt. Tuy nhiên, để đạt điểm trung bình với các thí sinh cũng không phải là vấn đề quá khó.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng(TP Hà Tĩnh) trao đổi về đề thi môn Toán

Nhiều thí sinh cho rằng, đề Toán dễ thở hơn so với những năm trước. Năm nay, đề không có phần vi-ét và phần hình học cũng chỉ có 2 bài tương đối nhẹ nhàng.

“Hậu cần” trường thi đảm bảo

Quán triệt tinh thần của Ban chỉ đạo, các sở ban, ngành liên quan đã bố trí đầy đủ lực lượng bảo vệ vòng trong, vòng ngoài phục vụ tốt cho ngày thi đầu tiên.

Theo đó. lực lượng công an bố trí 74 cán bộ làm nhiệm vụ bảo đề thi, bài thi 24/24; hơn 100 cán bộ bảo vệ trong các buổi thi, đồng thời, tăng cường lực lượng phân luồng giao thông bên ngoài các điểm thi.

Lực lượng công an phân luồng giao thông tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Ngành y tế góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ giáo viên coi thi và các thí sinh tại các điểm thi. Ngành Giao thông chủ động chuẩn bị xe cộ vận chuyển đề thi, phục vụ giáo viên coi thi.

Tại 37 điểm thi, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở cắm chốt gần 1.200 thanh niên tình nguyện để thực hiện các hoạt động tiếp sức mùa thi.

Các đội xe ôm miễn phí sẵn sàng phục vụ thí sinh.

Gần 200 triệu đồng được đoàn thanh niên kêu gọi từ các doanh nghiệp, kinh phí từ các nguồn lực cũng đã đồng hành cùng thí sinh, người nhà thí sinh trong việc cung cấp đầy đủ nước uống, bánh kẹo, các suất ăn miễn phí và quà tặng cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Thí sinh ở điểm thi Trường THPT Vũ Quang được các lực lượng chức năng động viên, hỗ trợ.

Sự đồng hành, vào cuộc của các lực lượng liên quan cũng đã tạo tâm lý an tâm đối với phụ huynh, giảm áp lực cho các thí sinh trong suốt thời gian thi.

Kết thúc ngày thi đầu tiên - kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, hầu hết thí sinh rời trường thi trong tâm trạng khá thoái mái.

Sáng mai (17/7), vào lúc 7h30 phút, 864 thí sinh có nguyện vọng thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh sẽ tiếp tục ngày thi thứ 2 với các môn thi chuyên, thời gian làm bài mỗi môn 150 phút. Trong buổi sáng, các em làm bài thi Toán và Ngữ Văn; buổi chiều thi: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Tiếng Anh.

