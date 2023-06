Ngày đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh diễn ra nghiêm túc, an toàn

Sau khi thí sinh làm xong bài thi môn Toán, 35 điểm thi ở Hà Tĩnh đã hoàn thành tổ chức ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Các thí sinh kết thúc ngày thi thứ nhất với tâm trạng thoải mái.

Ngày thi thứ nhất với 2 môn Ngữ văn và Toán diễn ra trong điều kiện thời tiết khá mát mẻ. Tại các điểm thi, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thi và các thí sinh thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế trường thi. Tình hình an ninh trật tự khu vực trong và ngoài các điểm thi đảm bảo an toàn, không có sự cố nào xảy ra.

Bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, các thí sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nên hầu hết đều có tâm thế khá nhẹ nhàng, không áp lực. Tại 35 điểm thi, Ban chỉ đạo kỳ thi đã bố trí 751 phòng thi chính thức, 106 phòng chờ, mỗi điểm thi bố trí ít nhất 1 phòng thi dự phòng để tổ chức thi cho đối tượng thí sinh sốt, ho…; đồng thời điều động hơn 2.700 cán bộ giáo viên, nhân viên, các lực lượng công an, y tế, bảo vệ… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các trường THPT nơi được lựa chọn làm điểm thi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn trường thi, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh được chuẩn bị chu đáo.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh bị thương đến tận phòng thi.

Các sở, ban, ngành liên quan bố trí đầy đủ lực lượng vòng trong, vòng ngoài để bảo vệ đề thi, bài thi 24/24h, giữ gìn an ninh trật tự trong các buổi thi, đồng thời tăng cường phân luồng giao thông tại các điểm thi; chuẩn bị phương tiện vận chuyển đề thi, bài thi, phục vụ giáo viên coi thi.

Hoạt động tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn học sinh thực hiện thủ tục dự thi và quy định phòng dịch được các đội thanh niên và lực lượng tình nguyện triển khai hiệu quả, giúp thí sinh giảm áp lực trong suốt thời gian dự thi.

Video: Thí sinh chia sẻ về ngày thi đầu tiên.

Theo nhận xét của phần lớn thí sinh, đề thi môn Văn THPT quốc gia 2023 bám sát nội dung kiến thức chương trình đã học, có kết cấu giống với đề thi minh họa đã được Bộ GD&ĐT công bố trước đó và có tính phân hóa khá cao.

Phần đọc hiểu được đánh giá có tính chất vận dụng khá hay, đặc biệt là câu 4. Thí sinh sẽ tự rút ra những bài học về lẽ sống cho bản thân khi đi qua những giông gió của cuộc đời. Đây cũng là câu có mức độ vận dụng cao, giúp thí sinh thể hiện quan điểm, chính kiến của mình giữa cuộc sống đầy biến động.

Video: Thí sinh đánh giá đề thi môn Ngữ văn.

Phần nghị luận xã hội nói về sự cần thiết phải biết cân bằng cảm xúc trong cuộc sống đưa ra một vấn đề rất thiết thực với bất kỳ lứa tuổi nào, đặc biệt là tuổi trẻ. Tính thiết thực của vấn đề nghị luận tạo hứng thú cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân được đưa vào phần nghị luận văn cũng không gây bất ngờ đối với các thí sinh, bởi theo chia sẻ của các em, đây cũng là nội dung đã được nhà trường tập trung ôn luyện trong quá trình học tập.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Vũ Quang cùng trao đổi về đề thi sau buổi thi môn Toán.

Tuy nhiên, với yêu cầu nhận xét cách nhìn về cuộc sống của nhà văn thể hiện qua đoạn trích cũng khiến nhiều học sinh khó làm trọn ý. Với độ phân hóa cao của đề, các giáo viên và thí sinh cho rằng, phổ điểm môn Văn năm nay sẽ không cao như năm trước và dao động từ 6 - 8 điểm.

Ở môn Toán, năm nay có 24 mã đề. Các thí sinh cho rằng, đề năm nay có độ khó hơn so năm trước. Câu phân loại bắt đầu từ câu 38, mức độ khó cao hơn, liên quan đến các mảng nội dung như: min max, mặt cầu, số phức... Tuy nhiên, ma trận đề thi quen thuộc và kiến thức nằm trong chương trình đã được học nên cũng không làm khó học sinh.

Video: Thí sinh đánh giá đề Toán

Kết thúc ngày thứ nhất, quy chế kỳ thi được giữ nghiêm, trường thi đảm bảo an toàn. Thí sinh rời trường thi trong tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái.

Tại 35 hội đồng thi, môn Văn có 26 thí sinh vắng mặt, môn Toán có 31 thí sinh vắng mặt không có lý do. Việc niêm phong đề thi được thực hiện đúng quy chế.

Ngày thi đầu tiên, không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Sáng mai (29/6), thí sinh tiếp tục với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân) với thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 14 giờ 30 phút, thí sinh làm bài thi cuối cùng với môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Nhóm P.V