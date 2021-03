Ngày hội "nông trại xanh” của các bé mầm non Trung Kiên

Cùng nhau thu hoạch nông sản sạch, bán gây quỹ từ thiện là việc làm ý nghĩa mà các bé Trường Mầm non Trung Kiên - TP Hà Tĩnh hào hứng tham gia.

Các “Trung Kiên nhí” đã có những giờ phút tập làm nông dân với việc tự tay thu hoạch các loại rau củ quả do chính giáo viên trồng tại 2 cơ sở là Trường Mầm non Trung Kiên (TP Hà Tĩnh) và Trường Mầm non Trung Kiên thị trấn Hương Khê.

Ngô nếp...

...và dưa chuột là những sản phẩm chính được thu hoạch trong “vụ mùa” này.

Các “chiến lợi phẩm” sau khi thu hoạch sẽ được mang về phục vụ cho ngày hội "nông trại xanh”.

Các bạn nhỏ tự tay bày biện và rất hào hứng với gian hàng ngô luộc.

...và cùng nhau giúp cô giáo gói hàng cho phụ huynh. Ngoài mục đích trải nghiệm, chương trình còn góp phần giáo dục trẻ tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia với những người xung quanh.

Đây là hoạt động do công đoàn trường chủ trì. Số tiền thu được từ việc bán nông sản sạch sẽ được dành cho những hoạt động của quỹ thiện nguyện như tặng quà trẻ em nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

K.M