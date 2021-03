Những lưu ý thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Cô Nguyễn Thị Nhiếp (hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa, Hà Nội): Học sinh yên tâm vì sự ổn định Giáo viên và học sinh của tôi yên tâm hơn khi quy chế thi tốt nghiệp THPT năm nay không có xáo trộn lớn. Mục tiêu của kỳ thi được xác định rõ ràng là công nhận tốt nghiệp THPT, là căn cứ để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông nên hướng ra đề thi bám sát vào chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình đã giảm tải ở cả lớp 11 và 12. Nhưng với mục tiêu, quy định về kỳ thi như thế này, các phụ huynh, học sinh càng mong Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành quy chế tuyển sinh để có thể tính toán, lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp trong tình huống đề thi tốt nghiệp THPT nhẹ nhàng, ít tính phân hóa và các trường đại học phải tăng cường các phương thức xét tuyển khác, bên cạnh sử dụng kết quả của kỳ thi. Bà Nguyễn Thu Hương (phụ huynh Trường THPT Đoàn Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội): Lo lắng khi đăng ký đại học lớn Theo quy định của quy chế thi năm nay, đề thi sẽ bám sát chương trình cơ bản và chủ yếu phục vụ việc xét tốt nghiệp THPT. Mặc dù vẫn có các câu hỏi phân hóa để hỗ trợ việc tuyển sinh đại học, cao đẳng nhưng phần câu hỏi phân hóa không được lưu ý như đề thi của kỳ thi THPT quốc gia trước đây. Điều này khiến phụ huynh và học sinh lo lắng khi đăng ký vào các trường đại học lớn. Vì có thể các trường sẽ hạn chế sử dụng kết quả thi để tuyển sinh hoặc phải có thêm các tiêu chí phụ nhằm phân loại. Ngoài ra, chúng tôi cũng lo lắng khi kỳ thi được giao hoàn toàn cho địa phương. Nếu các địa phương làm không nghiêm thì học sinh ở một số nơi như Hà Nội, TP.HCM sẽ thiệt thòi, không được đối xử công bằng khi cùng sử dụng kết quả thi để tuyển sinh vào các trường đại học. Thế nên chúng tôi rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương phải có những giải pháp cụ thể, căn cơ để ngăn chặn gian lận thi cử và mong bộ sớm ban hành đề thi tham khảo để học sinh, các nhà trường có căn cứ ôn tập. Học sinh tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TRUNG TÂN Em Hoài Anh (lớp 12A5 Trường THPT Trưng Vương, Q.1, TP.HCM): Hơi lo phần học trực tuyến Đọc thông tin sửa đổi bổ sung quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 em thấy an tâm vì không khác năm ngoái. Tuy nhiên, em lo nhất năm lớp 11 là năm học đặc biệt vì dịch COVID-19. Kiến thức trọng tâm em vẫn theo ổn, nắm kịp và đủ. Tuy nhiên, những kiến thức phần trực tuyến em vẫn hơi lo. Nếu lấy kết quả thi tốt nghiệp xét tuyển đại học mà thiếu 1-2 điểm, điểm này rơi vào phần một số kiến thức lớp 11 học trực tuyến mình chưa chuẩn bị kỹ thì đáng tiếc. Thầy Nguyễn Minh Trung (giáo viên sinh học Trường THPT Gia Định, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): Đã chuẩn bị tâm lý Thi tốt nghiệp THPT năm nay giáo viên và học sinh đã chuẩn bị tâm lý từ phần học trực tiếp lẫn những kiến thức học trực tuyến. Tuy nhiên vẫn có những khó khăn cụ thể do giai đoạn nghỉ phòng dịch COVID-19 để lại. Chẳng hạn như học trực tuyến thời lượng ít, chỉ đảm bảo học theo đúng chương trình phân phối, không có thời gian ôn tập, làm thêm bài tập... VĨNH HÀ - THẢO THƯƠNG ghi