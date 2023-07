Phát huy truyền thống hiếu học, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tiếp tục bám sát và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết 29-NQ/TW để góp phần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.

Sáng 11/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã tham dự hội nghị.

Hà Tĩnh đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết 29-NQ/TW

Báo cáo tổng kết đã khẳng định: sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, nền giáo dục Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh, đất nước và nhu cầu học tập của Nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Hà Tĩnh đã từng bước thực hiện và xây dựng nền giáo dục mở, linh hoạt, dân chủ, gắn với thực tiễn; quản lý tốt, thực dạy, thực học, thực nghiệp. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên từng bước được chuẩn hóa, hiện đại hóa.

So với mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW, các chỉ tiêu trong Chương trình hành động số 1103-CT/TU của Tỉnh ủy, đến nay, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt như: công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp; các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục các cấp; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề dài hạn và trung cấp chuyên nghiệp; thành tích học sinh giỏi quốc gia, học sinh tham gia đội dự tuyển, đội tuyển thi học sinh giỏi quốc tế.

Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương; tỷ lệ trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả; tỷ lệ người biết chữ; phổ cập giáo dục các cấp; tỷ lệ lao động qua đào tạo; xây dựng Trường THPT Chuyên tỉnh thành trường chất lượng cao của tỉnh và quốc gia; xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh theo hướng đa ngành; phát triển hợp lý các mã ngành đào tạo đại học, cao đẳng...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trẻ mầm non được phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách. Năm 2022, có 99,9% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên thuộc khu vực Bắc Trung Bộ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đối với giáo dục phổ thông, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hằng năm đạt từ 98% trở lên; THCS hằng năm đạt từ 97% trở lên; học sinh tốt nghiệp THPT hằng năm đạt tỷ lệ trên 96%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2022 là 70% (năm 2015 là 53,0%). Tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm chiếm 80%, một số ngành nghề đạt 100%. Quy mô giáo dục đại học được mở rộng, tăng thêm các mã ngành đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, của quốc gia.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh nhà thời gian tới.

Hội nghị cũng đã thắng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết 29, phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành tham luận một số nội dung về công tác sắp xếp trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học.

Theo đó, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên; nâng cao nhận thức về giáo dục và đào tạo trong toàn xã hội; tiếp tục sắp xếp hệ thống trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân, nâng cao chất lượng dạy học.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam tham luận về vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện nội dung chương trình, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học…

Tiếp tục bám sát các mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết 29-NQ/TW

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, với sự tham mưu tích cực của ngành GD&ĐT và các sở, ban, ngành liên quan, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên Hà Tĩnh đã chủ động cụ thể hóa Nghị quyết 29-NQ/TW bằng các cơ chế, chính sách kịp thời, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả nổi bật, luôn là một trong những địa phương dẫn đầu phong trào cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nghị quyết, sự hăng say, tinh thần nhiệt huyết cống hiến của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn tỉnh, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn cho sự nghiệp giáo dục.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: nhận thức của một số cấp ủy cơ sở, một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT chưa đầy đủ; một số biểu hiện của bệnh thành tích, tiêu cực trong giáo dục gây băn khoăn, lo lắng; việc xã hội hóa trong giáo dục tại một số địa phương chưa tốt.

Tình trạng thiếu giáo viên còn tăng; một bộ phận giáo viên ngại đổi mới, vẫn còn tình trạng giáo viên vi phạm pháp luật, lệch lạc trong nhận thức; vẫn tồn tại tình trạng bạo lực học đường, hút thuốc lá điện tử trong giới học sinh, sinh viên; sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các em học sinh, sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn của một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên là học sinh Trường THPT Lý Chính Thắng (xã An Hoà Thịnh, huyện Hương Sơn) - ngày 10/7/2023.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị: các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các mục tiêu và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng thời cần quan tâm sắp xếp, hoàn thiện mạng lưới giáo dục phù hợp tình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cân đối với quy mô, cơ cấu; chú trọng cải cách hành chính, giảm áp lực cho đội ngũ giáo viên gắn với xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; quan tâm việc giáo dục nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh; tập trung cao việc xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội; tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ giáo viên; làm tốt công tác đoàn, hội, đội trong các trường học; chú trọng tính thực chất trong dạy và học; quan tâm, tạo môi trường để các em sinh viên phát huy năng lực khi về làm việc tại Hà Tĩnh; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại các cơ sở đào tạo nghề...

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các ngành, các cấp, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng dạy và học của tỉnh nhà.

Phúc Quang