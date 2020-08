Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói gì về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn?

3 ngày nữa, hơn 15.000 thí sinh ở Hà Tĩnh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định: Dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt, kỳ thi được tổ chức bình thường.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

- PV: Thưa ông, tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh, thành đang diễn biến phức tạp; vậy kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh sẽ được tổ chức như thế nào?

Ông Nguyễn Quốc Anh: Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ta đang được kiểm soát tốt. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ở Hà Tĩnh vẫn được tổ chức bình thường, mọi công tác chuẩn bị đang được thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Để có một kỳ thi đảm bảo an toàn về sức khỏe cho thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ thi, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường rà soát lại đối tượng giáo viên, học sinh thuộc diện cách ly. Những giáo viên này, ngành sẽ không điều động làm nhiệm vụ coi thi; đối với học sinh, các trường sẽ hướng dẫn thực hiện theo chủ trương của Bộ GD&ĐT là thi vào đợt sau.

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường tăng cường đảm bảo y tế phòng chống dịch.

Trên tinh thần công văn chỉ đạo của ngành y tế về việc tăng cường đảm bảo y tế phòng chống dịch bệnh cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Sở đã yêu cầu các điểm thi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thiết yếu phòng chống dịch trong kỳ thi.

Ngoài việc sẵn sàng máy đo thân nhiệt phòng khi cần thiết, trước mỗi phòng thi, phòng họp hội đồng phải có dung dịch rửa tay sát khuẩn, đảm bảo đầy đủ nước uống; thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng khu vực trường thi. Đồng thời yêu cầu thí sinh, cán bộ coi thi, lực lượng làm việc tại các điểm thi tuân thủ nghiêm túc việc mang khẩu trang khi đến điểm thi và trong suốt thời gian thi.

- PV: Chủ động trước những tình huống bất ngờ khi thí sinh có biểu hiện sức khỏe không đảm bảo trong quá trình thi, phương án dự phòng tại các điểm thi sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Quốc Anh: Theo quyết định của Bộ GD&ĐT, thí sinh F1, F2 sẽ lùi thời gian thi nhằm đảm bảo môi trường thi được an toàn. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta chủ quan, lơ là trong công tác chuẩn bị phương án dự phòng.

Mỗi điểm thi chuẩn bị thêm ít nhất 3 phòng dự phòng.

Trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe trong kỳ thi, chúng tôi đã chỉ đạo mỗi điểm thi chuẩn bị thêm ít nhất 3 phòng dự phòng để phòng khi phát hiện thí sinh có biểu hiện ho, sốt trong quá trình làm bài sẽ được chuyển sang phòng thi riêng.

Cùng với đó, ngoài việc bố trí số lượng cán bộ coi thi dôi dư ở mỗi điểm từ 2 đến 3 người, hơn 600 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng để Sở điều động khi cần thiết. Trước đó, số cán bộ này cũng đã được tập huấn, quán triệt đầy đủ quy trình làm nhiệm vụ thi.

- PV: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh được giao trách nhiệm toàn diện. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về y tế, ngành Giáo dục đã có sự chuẩn bị như thế nào để đảm bảo một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế trong chuyên môn, thưa ông?

Ông Nguyễn Quốc Anh: Chúng tôi đã tổ chức tập huấn nội quy, quy chế đầy đủ cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, tập huấn công tác thanh tra. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho các điểm trường về những kỹ năng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Ngoài lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài, phân luồng giao thông, trong mỗi điểm thi cắm chốt từ 5 đến 6 cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ đề thi và bảo vệ an ninh trật tự vòng trong.

Các điểm thi được vệ sinh sạch sẽ.

Công tác sao in, vận chuyển đề thi cũng được thực hiện đảm bảo tính bảo mật, an toàn. Phòng đựng đề thi, bài thi, khu vực chấm thi và các phòng chấm thi được lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát, theo dõi với sự bảo vệ của các lực lượng chức năng. Việc điều động cán bộ làm nhiệm vụ coi thi đảm bảo tính khách quan, cán bộ coi thi không làm nhiệm vụ ở địa bàn mình giảng dạy.

Tại 35 điểm thi, ngoài lực lượng thanh tra của Bộ cắm chốt hơn 100 người, Sở cũng đã thành lập các đoàn thanh tra tại các điểm thi theo đúng quy chế.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo kỳ thi đã chỉ đạo các địa phương hoàn tất phương án phòng chống bão lụt khi thời tiết có sự diễn biến bất thường.

Với sự chủ động, chu đáo trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

- PV: Xin cảm ơn ông!

Thúy Ngọc