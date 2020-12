Rét đậm kéo dài, các trường mầm non Hà Tĩnh đổi thực đơn, thêm chăn đệm giữ ấm cho học sinh

Bổ sung chăn đệm, mua sắm bình nóng lạnh, thay đổi thực đơn phù hợp…, các trường mầm non ở Hà Tĩnh triển khai các giải pháp giữ ấm cho học sinh trong đợt rét đậm, rét hại dự kiến sẽ còn kéo dài.

Phòng ngủ của học sinh ở Trường Mầm non Tây Sơn ( Hương Sơn) được trang bị đầy đủ chăm đệm giữ nhiệt.

Chủ động ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại khi nền nhiệt có lúc từ 10 -13 độ, những ngày này, Phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn thường xuyên nhắc nhở các trường học, đặc biệt là trường mầm non tăng cường các biện pháp giữ ấm cho học sinh.

Bình nóng lạnh được trang bị ở phần lớn các phòng vệ sinh trong mỗi lớp học ở các trường mầm non huyện Hương Sơn.

Thầy Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD&ĐT Hương Sơn cho biết: “Ở miền núi, nhiệt độ thường thấp hơn, vì thế, để đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong đợt rét đậm, rét hại, chúng tôi đã khuyến khích 25 trường mầm non trên địa bàn lắp đặt bình nóng lạnh tại các lớp để chủ động nguồn nước nóng phục vụ vệ sinh cho trẻ.

Ngoài ra, trong các lớp học phải duy trì việc trải thảm thường xuyên, các trường học cũng tăng cường phối hợp với phụ huynh trong việc mặc quần áo đủ ấm, đeo khẩu trang cho các cháu trên đường đến trường”.

Đồ dùng của học sinh được khử khuẩn.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện, thời gian qua, Trường Mầm non thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) đã chủ động kết nối với con em xa quê, các mạnh thường quân huy động nguồn lực xã hội hóa để mua sắm bình nóng lạnh trang bị cho 9/9 lớp học.

Cô Bùi Thị Thu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tây Sơn cho biết: “Cũng từ nguồn xã hội hóa hàng chục triệu đồng, trường đã trang bị được tủ sấy bát, tủ nấu cơm, nồi nấu cháo bằng điện để phục vụ cho công tác bán trú đảm bảo tuyết đối vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Tại Trường Mầm non xã Thạch Long (Thạch Hà), dù rét đậm, rét hại kèm theo mưa dầm kéo dài nhưng tỷ lệ học sinh chuyên cần vẫn duy trì khá ổn định. Các bậc phụ huynh khá yên tâm khi nhà trường thực hiện bài bản các giải pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh, giữ ấm cho học sinh.

Thực đơn ăn của các cháu Trường Mầm non Thạch Long (Thạch Hà) được tăng cường lượng đạm, rau, củ, quả nhằm bổ sung vitamin

Cô Phạm Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Long cho biết: “Trước đó, trường đã huy động con em xa quê hỗ trợ hơn 400 thảm ngủ đảm bảo đủ mỗi cháu 1 thảm. Số thảm này đã kịp thời chuyển về trường ngay trước đợt rét để phục vụ cho việc bán trú của học sinh. Cùng với đó, chúng tôi đã nhắc nhở các bậc cha mẹ mặc đủ ấm, đeo khẩu trang, đi tất, đội mũ, quàng khăn cho các cháu khi đưa đón trẻ. Các phòng học ở lớp được trải thảm, các cháu cũng được trang bị đầy đủ dép trong nhà…”.

Song song với việc tăng cường cơ sở vật chất, đặc biệt là đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú, thời điểm này, khẩu phần ăn của trẻ càng được các nhà trường chú trọng.

Giáo viên Trường Mầm non Thạch Châu (Lộc Hà) thường xuyên kiểm tra quần áo, giữ ấm cho trẻ.

Cô Đặng Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Châu (Lộc Hà) cho biết: “Dù mức giá cho mỗi bữa ăn của các cháu còn khiêm tốn, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong những ngày này, chúng tôi cũng đã cố gắng thay đổi thực đơn phù hợp, đảm bảo chất dinh dưỡng. Theo đó, khẩu phần ăn của trẻ được tăng cường lượng đạm rau, củ, quả nhằm bổ sung vitamin, tăng sức đề kháng cho trẻ”.

Thảm được trải ở các lớp học...

Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, các trường học cũng đã linh động trong việc điều chỉnh lịch học tập, sinh hoạt của trẻ. Thay thế những hoạt động ngoài trời, các cô giáo tổ chức cho trẻ hoạt động, vui chơi tại lớp học.

Cùng với đó, giáo viên thường xuyên chú ý đến nhiệt độ cơ thể của trẻ, cởi bớt áo cho các cháu khi ngủ trưa hoặc khi vui chơi để đảm bảo trẻ không bị toát mồ hôi, dễ thấm ngược vào trong dẫn tới cảm lạnh; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc theo dõi sức khỏe của trẻ. Khi trẻ có biểu hiện ho, sốt hoặc mệt mỏi, các trường học khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ ở nhà.

Giáo viên Trường Mầm non Thạch Châu tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn trong lớp cho trẻ.

“Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục có không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ sẽ tiếp tục xuống thấp. Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường mầm non trên địa bàn tăng cường các giải pháp chăm sóc, giữ ấm cho trẻ; khi nhiệt độ dưới 10 độ C thì thông báo phụ huynh cho trẻ nghỉ học” - cô Lưu Thị Phương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết.

Anh Thư