Sân khấu hóa tuyên truyền phòng chống di cư an toàn và mua bán người

“Từ Hậu trường tới tương lai” là một dự án hành động xã hội sử dụng văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo để đồng hành với các tổ chức đoàn thể quần chúng tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội thông qua việc hỗ trợ di cư an toàn và phòng, chống mua bán người tại Việt Nam. Năm 2023, tại Hà Tĩnh, dự án được tổ chức thực hiện tại huyện Nghi Xuân và Can Lộc. Dự án kéo dài 3 năm (2021 - 2024) do Liên minh châu Âu và Chính phủ Anh đồng tài trợ. Dự án do Hội đồng Anh phối hợp cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện.