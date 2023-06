Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các kỳ thi ở Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở GD&ĐT cần quán triệt đầy đủ quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thi và những điểm mới trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác tiến hành kiểm tra khu vực bảo quản đề thi và bài thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà).

Theo đó, Sở GD&ĐT có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã: điều động lực lượng làm nhiệm vụ tại hội đồng thi và các ban của hội đồng thi (có phương án điều động cán bộ dự phòng đến tại các điểm thi); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức các kỳ thi, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bất thường; bảo đảm các quy định phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự, giao thông, thông tin liên lạc, truyền thông, kinh phí,… tổ chức các kỳ thi nêu trên tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả tốt;

Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh ở các cơ sở giáo dục đảm bảo đúng quy định; tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh; thông báo, hướng dẫn và giải đáp cụ thể để thí sinh biết về những điểm mới trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024;

Chỉ đạo, tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho các kỳ thi; thành lập hội đồng thi và các ban của hội đồng thi; tổ chức làm đề thi, vận chuyển đề thi, coi thi, vận chuyển bài thi, làm phách, chấm thi, công bố kết quả thi, cấp giấy chứng nhận kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, nghiêm túc theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành;

Quán triệt đầy đủ quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thi và những điểm mới trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ trong các kỳ thi;

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở TT&TT, Công an tỉnh để chỉ đạo các hội đồng thi đảm bảo cho cán bộ y tế, công an, phóng viên làm nhiệm vụ và tác nghiệp tại các điểm thi thực hiện theo đúng quy định, quy chế thi; phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các Hội đồng thi chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; chủ động tham mưu phương án tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, đúng quy chế...

Công an tỉnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau các kỳ thi từ khâu làm đề thi, in sao đề thi, vận chuyển đề thi, vận chuyển bài thi, coi thi, cắt phách, chấm thi, chấm phúc khảo bài thi; tăng cường phòng, chống hiệu quả việc sử dụng các thiết bị, công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi và công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, xử lý và kiến nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm liên quan đến Kỳ thi nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Cử người tham gia các ban của hội đồng thi theo đúng quy định của quy chế thi.

Sở Y tế phối hợp UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các trung tâm y tế/bệnh viện đa khoa tuyến huyện cử cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại các điểm thi, điểm làm phách, điểm chấm thi, chấm phúc khảo trên địa bàn theo đề nghị của Sở GD&ĐT; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế để sơ cấp cứu các bệnh thông thường, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, cán bộ coi thi, chấm thi và giải quyết các tình huống đột xuất về y tế trong thời gian thi; chuẩn bị phương án dự phòng cấp cứu đông người nếu có sự cố xẩy ra; căn cứ tình hình thực tế và các quy định hiện hành để xác nhận kịp thời, chính xác những thí sinh ốm đột xuất không thể dự thi theo đúng quy định;

Tăng cường kiểm tra đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại những nơi tổ chức điểm thi, các nhà hàng, khách sạn tổ chức ăn, ở cho cán bộ coi thi, chấm thi; cử người tham gia các ban của hội đồng thi theo đúng quy định của quy chế thi.

Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện đa khoa/trung tâm y tế tuyến huyện kiện toàn các tổ cấp cứu ngoại viện, bố trí xe cứu thương, chuẩn bị đủ cơ số thuốc và phương tiện cấp cứu để sẵn sàng phương án cấp cứu đông người khi có sự cố xảy ra. Có phương án để kịp thời hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ y tế tại các điểm thi trên địa bàn khi có yêu cầu; vận chuyển, tiếp nhận cấp cứu, điều trị khi có tình huống cần cấp cứu đông người.

Chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm trước và trong thời gian thi. Phối hợp với Sở GD&ĐT ban hành các văn bản hướng dẫn thí sinh, giáo viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức thi.

Thanh tra tỉnh cử người tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cử người tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; chủ trì tổ chức hoạt động thanh tra đối với công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tại địa phương theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hoặc lãnh đạo UBND tỉnh (nếu có).

Sở TT&TT chỉ đạo các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về các kỳ thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; quản lý, hướng dẫn các phóng viên tác nghiệp đúng quy định Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông hỗ trợ cho việc công bố kết quả thi, đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh; chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các kỳ thi trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã kiểm soát, nghiêm cấm các cơ sở phát hành, sao chụp, in ấn sai quy định đối với các tài liệu liên quan đến các môn thi của các kỳ thi để làm tài liệu thi; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở GD&ĐT và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án kinh phí tổ chức kỳ thi theo quy định.

Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách (xe tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe tắc xi,…) tăng số chuyến vận tải hành khách trong thời gian diễn ra các kỳ thi; phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông trong những ngày diễn ra các kỳ thi.

Sở VH-TT&DL kiểm tra, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng về mọi mặt, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ cán bộ, giáo viên và thí sinh lưu trú trong thời gian diễn ra kỳ thi; phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú đảm bảo tuyệt đối các quy định phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo việc cấp điện liên tục trong suốt thời gian kể từ khi làm đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi và công bố kết quả của các kỳ thi; tổ chức phân công cán bộ trực và có phương án dự phòng đảm bảo nguồn điện phục vụ liên tục cho việc tổ chức các kỳ thi.

Bưu điện tỉnh, Viễn thông Hà Tĩnh, Viettel Hà Tĩnh chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển và chuyển phát nhanh các hồ sơ liên quan đến các kỳ thi, hồ sơ nhập học của thí sinh kịp thời; đảm bảo tuyệt đối an toàn, bí mật đối với các bưu kiện liên quan liên quan đến các kỳ thi; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các kỳ thi trên địa bàn toàn tỉnh.

BTV Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện thành lập các đội “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ các thí sinh trong việc đi lại, ăn ở… tại tất cả các điểm thi và đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh) phối hợp với Sở GD&ĐT, chuẩn bị máy chủ, đường truyền internet để công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đảm bảo thông suốt, an toàn, bảo mật.

UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập BCĐ thi cấp huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ thi; chỉ đạo công an cấp huyện bố trí lực lượng điều tiết giao thông để tránh ùn tắc tại các điểm thi, thành lập bộ phận bảo vệ tại các điểm thi, nghiêm cấm việc tụ tập đông người trước các điểm thi trong thời gian diễn ra các kỳ thi, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí không quá 23h đêm trên địa bàn có điểm tổ chức kỳ thi; chỉ đạo lực lượng Công an hỗ trợ thí sinh đăng ký tạm trú (nếu có);

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng cấp huyện, các xã, phường, thị trấn, các trường có đặt điểm thi đảm bảo cơ sở vật chất, điện chiếu sáng, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an ninh trật tự, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh theo hướng dẫn của cơ quan y tế; phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT xây dựng phương án tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, đúng quy chế;

Kiểm tra, rà soát và hỗ trợ các trường đặt điểm thi đảm bảo cơ sở vật chất cho các kỳ thi; chịu trách nhiệm rà soát và kịp thời hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai có điều kiện tham dự kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ học sinh khi gặp khó khăn;

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch dự phòng đưa thí sinh đến điểm thi trong trường hợp mưa lớn, giông bão, ngập lũ mà phương tiện vận tải đường bộ không thể hoạt động được; phối hợp với BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo các tổ chức Đoàn thành lập các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi hỗ trợ các thí sinh trong việc đi lại, ăn ở… tại tất cả các điểm thi và đảm bảo công tác phòng, chống dịch...

Tin liên quan: Các điểm thi tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị cho 2 kỳ thi sắp tới Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị và đề nghị các điểm thi tiếp tục hoàn thiện điều kiện đảm bảo để Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Thùy Như - Hà Anh