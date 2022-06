Thí sinh Hà Tĩnh thực hiện nghiêm quy chế trường thi, bắt đầu làm bài tự luận môn Ngữ văn

Đầu giờ sáng nay (6/6), hơn 16.000 thí sinh tham gia Kỳ thi vào lớp 10 THPT và THPT Chuyên Hà Tĩnh đã có mặt tại các điểm thi để thực hiện việc đo thân nhiệt trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Các thí sinh thực hiện nghiêm nội quy, quy chế trường thi.

Đúng 7h15 phút sáng nay (6/6), thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn với hình thức tự luận trong thời gian 90 phút, sau đó tiếp tục làm bài thi môn Tiếng Anh với hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận vào lúc 10 giờ với thời gian làm bài 60 phút. Chiều nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán với hình thức tự luận trong thời gian 90 phút. Hơn 15.000 thí sinh có nguyện vọng thi vào các trường THPT không chuyên sẽ hoàn thành kỳ thi trong chiều nay.

Ngày thi đầu tiên diễn ra trong tình hình thời tiết khắc nghiệt với nền nhiệt tăng cao. Trong ảnh: Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Kỳ Anh (TX Kỳ Anh)

Từ sáng sớm, các thí sinh hào hứng đến điểm thi với tư trang gọn gàng. Trong ảnh: Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Kỳ Anh (TX Kỳ Anh)

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi, ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã triển khai các phương án thực hiện nhiệm vụ. Trong ảnh: Công an huyện Vũ Quang phân luồng giao thông tại điểm thi Trường THPT Vũ Quang

Sát cánh cùng thí sinh không chỉ có phụ huynh mà còn có các thầy cô giáo. Tất cả đều dành cho sĩ tử sự động viên đặc biệt bằng những cái nắm tay, cái ôm thật chặt. Trong ảnh: Phụ huynh động viên con tại điểm thi Trường THPT Kỳ Anh (TX Kỳ Anh)

Tại cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện đã sẵn sàng để phát nước miễn phí và hỗ trợ xịt khử khuẩn cho thí sinh. Trong ảnh: Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Vũ Quang,

Tại huyện Nghi Xuân - nơi có 1.162 học sinh tham gia kỳ thi, trước cổng các điểm thi, lực lượng tình nguyện đã sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Ảnh: Đức Đồng

Đến trường thi sáng nay, có khá nhiều thí sinh có vấn đề về sức khỏe, cần sự hỗ trợ của các lực lượng. Trong ảnh: Lực lượng tình nguyện hỗ trợ thí sinh Đinh Hải Yến (HS lớp 9B - Trường THCS Hương Lâm, bị tai nạn gãy chân) vào điểm thi Trường THPT Hương Khê.

Kỳ thi này diễn ra khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, song để đảm bảo an toàn cho các thí sinh, công tác phòng dịch vẫn được thực hiện nghiêm túc. Tại cổng trường, còn có đội ngũ cán bộ y tế và các lực lượng tình nguyện đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào trường thi. Trong ảnh: Điểm thi Trường THPT Vũ Quang - nơi có hơn 301 thí sinh dự thi.

Trong khi các thí sinh làm thủ tục thì phía trong các phòng thi, giáo viên đang hoàn tất các công việc cần thiết. Trong ảnh: Giáo viên coi thi thực hiện đánh số báo danh tại điểm thi Trường THPT Kỳ Anh

Trước khi vào phòng thi, các nhóm bạn đều có những hành động động viên nhau làm bài tốt. Trong ảnh: Thí sinh động viên nhau tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh).

Cùng với thí sinh toàn tỉnh, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, các thí sinh xem lại số báo danh của mình.

Từ 7h, cán bộ coi thi bắt đầu gọi tên thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh).

Thí sinh điểm thi THPT Nghèn (Can Lộc) chuẩn bị làm bài thi.

Trong tổng số thí sinh dự thi lần này, có 15.053 thí sinh có nguyện vọng thi vào các trường THPT công lập, 972 thí sinh có nguyện vọng thi vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. So với năm trước, số lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT năm nay tăng gần 400 thí sinh.

Nhóm P.V-C.T.V