Tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Với tinh thần: “Linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn, giữ vững chất lượng”, năm học 2021-2022 ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường, tỷ lệ trẻ 5 tuổi học 2 buổi trên ngày đạt 100%; công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 được thực hiện đồng bộ, đảm bảo chất lượng. Việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ; công tác khuyến học, khuyến tài có bước đột phá mới. Công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, đúng quy chế; chất lượng đại trà, mũi nhọn được củng cố và nâng cao; điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp THPT của Hà Tĩnh xếp thứ 9 trong cả nước (vượt 9 bậc so với năm học 2020-2021), và xếp thứ 5 toàn quốc về số lượng học sinh giỏi quốc gia.