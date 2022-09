TX Hồng Lĩnh khen thưởng 32 học sinh đậu đại học, đạt 27 điểm trở lên

Trong đợt tuyên truyền cao điểm đầu năm học mới (10-20/9), Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TX Hồng Lĩnh và Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã phối hợp với các địa phương, nhà trường tổ chức tuyên truyền cho học sinh về an toàn giao thông, lồng ghép với nhiều nội dung khác như: phòng tránh đuối nước, tệ nạn học đường, an ninh mạng...