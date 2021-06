Hà Tĩnh có 508 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

Theo số liệu mới nhất từ Sở KH&ĐT, từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh có 508 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3.622,13 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2020, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 27,32% và vốn đăng ký tăng 54,7%.

Sau 13 tháng khởi công xây dựng, Nhà máy Sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh do Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát làm chủ đầu tư tại phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) đã đi vào hoạt động vào cuối tháng 3/2021.

Cụ thể, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới của Hà Tĩnh đạt 7,13 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 là 6,97 tỷ đồng).

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc đăng ký kinh doanh cũng được các chủ thể đăng ký kinh doanh áp dụng. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử tăng cao, chiếm gần 60% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Để đạt kết quả này, thời gian qua, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung cao trong công tác chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục; triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, kịp thời thông tin, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Song song với số lượng doanh nghiệp thành lập mới, trong 6 tháng qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, toàn tỉnh có 263 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2020), 52 doanh nghiệp giải thể (giảm 36,59% so với cùng kỳ năm 2020).

Theo đánh giá, việc đăng ký thành lập mới doanh nghiệp những tháng đầu năm tăng khá trong khi doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ năm ngoái là tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng phục hồi của nền kinh tế.

Bá Tân