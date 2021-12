Hà Tĩnh, Nghệ An hỗ trợ nhau xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho hợp tác xã

Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm khu vực kinh tế tập thể (KTTT) Hà Tĩnh - Nghệ An kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển cho các HTX của 2 địa phương.

Sáng 29/12, tại TP Hà Tĩnh, Liên minh HTX Hà Tĩnh phối hợp với Liên minh HTX Nghệ An tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm khu vực KTTT, HTX năm 2021. Lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp và 20 HTX tiêu biểu của 2 địa phương dự hội nghị.

Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Hùng (phải) và Chủ tịch Liên minh HTX Nghệ An Nguyễn Bá Châu chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Hùng cho hay, những năm gần đây, với nhiều chính sách của Trung ương, tỉnh, KTTT, HTX tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có 936 HTX đang hoạt động, nhiều sản phẩm HTX đã có chỗ đứng trên thị trường. Hiện, có 72 sản phẩm của HTX, THT đạt 3 sao, 4 sao/152 sản phẩm OCOP của tỉnh.

Ông Phạm Quang Hồng - Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp Minh Lương (TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh): Đơn vị đã chi hàng chục tỷ đồng đầu tư hạ tầng, phát triển đa dạng ngành nghề. Đặc biệt, HTX chú trọng chế biến sản phẩm nông nghiệp sạch thành hàng hóa có giá trị, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương...

Thời gian qua, Liên minh HTX Hà Tĩnh đã tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại và phát triển thị trường; đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ các THT, HTX, liên hiệp HTX phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm đặc trưng. Theo đó, đã xây dựng cửa hàng giới thiệu và cung cấp sản phẩm của HTX, sản phẩm OCOP tại Liên minh HTX tỉnh và hỗ trợ triển khai các cửa hàng tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh.

Liên minh HTX Hà Tĩnh cũng giới thiệu các HTX tham gia các diễn đàn hợp tác quốc tế, hội chợ HTX do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; kết nối cung - cầu với các tỉnh lân cận; tham gia lễ hội cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh...

Ông Phạm Hải Đường - Giám đốc HTX Tương Nam Đàn (Nghệ An): HTX đã được hỗ trợ máy móc, khoa học kỹ thuật để xây dựng sản phẩm tương Nam Đàn đạt OCOP 4 sao tỉnh Nghệ An. Từ đó, mở ra cơ hội để sản phẩm xuất đi nhiều tỉnh, thành và hướng tới xuất khẩu.

Tại hội nghị, đại diện Liên minh HTX Nghệ An cũng báo cáo hoạt động xúc tiến thương mại thời gian qua; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản xuất nông nghiệp, hàng hóa tỉnh Nghệ An; giới thệu các sản phẩm đặc trưng vùng miền khu vực KTTT, HTX tỉnh Nghệ An...

Chủ tịch Liên minh HTX Nghệ An Nguyễn Bá Châu: Hội nghị là dấu mốc quan trọng, là cầu nối để Liên minh HTX, các HTX, doanh nghiệp của 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh cùng nhau thực hiện có hệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, giới thiệu và trao đổi sản phẩm. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để các HTX, doanh nghiệp của 2 tỉnh tiếp tục có những bước phát triển mới, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, các đại biểu đến từ các HTX của 2 tỉnh đã thảo luận về việc tăng cường đầu tư hạ tầng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nâng cao giá trị sản phẩm gắn với xây dựng OCOP; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm qua kênh truyền thống và online...

Đại biểu tham quan sản phẩm của các HTX trưng bày tại hội nghị.

Việc tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm khu vực KTTT, HTX giữa hai tỉnh sẽ giúp các HTX có cơ hội gặp gỡ, giao thương, kết nối với các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng; từng bước xây dựng thành công chuỗi giá trị hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế. Qua đây, kỳ vọng nhiều nhóm sản phẩm như: hoa quả tươi, nông sản chế biến, hải sản chế biến, thực phẩm bổ dưỡng… sẽ được quảng bá, giới thiệu đến khách hàng và đối tác, từ đó, có sự giao thương kết nối, trao đổi hàng hóa giữa các HTX của 2 tỉnh thông qua hệ thống siêu thị, cửa hàng...

Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh và Chủ tịch Liên minh HTX Nghệ An ký biên bản ghi nhớ phối hợp trong hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các HTX.

Dịp này, Liên minh HTX Hà Tĩnh và Liên minh HTX Nghệ An đã ký biên bản ghi nhớ phối hợp trong hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các HTX trong giai đoạn tới; các HTX và doanh nghiệp của 2 tỉnh cũng ký biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa các đơn vị trong kết nối tiêu thụ sản phẩm.

