Hệ thống quỹ TDND góp phần phát triển KT-XH, đẩy lùi “tín dụng đen”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Hà Tĩnh cần tập trung khắc phục những tồn tại, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy lùi “tín dụng đen”.

Sáng 7/4, Ngân hàng Nhà nước tỉnh (NHNN) Hà Tĩnh phối hợp với Ngân hàng Hợp tác (HTX) Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hà Tĩnh năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng HTX Việt Nam Tô Hoài Thanh cùng dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đến 28/2/2023, Hà Tĩnh có 32 quỹ TDND hoạt động trên 62 xã, phường, thị trấn. Nhìn chung, các quỹ hoạt động theo tôn chỉ, mục đích, hỗ trợ các thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần vào việc xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đẩy lùi “tín dụng đen”.

Đến 28/2/2023, tổng nguồn vốn của các quỹ đạt trên 4.743 tỷ đồng, tăng 1% so với 31/12/2022, bình quân 148.000 triệu đồng/quỹ; tổng dư nợ đạt trên 4.244 tỷ đồng, giảm 1,21% so với 31/12/2022; nợ xấu chiếm 0,1% so với tổng dư nợ.

Ông Hoàng Đình Hùng - Giám đốc Quỹ TDND liên xã Cương Gián: Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, ngành công an rà soát, ngăn chặn triệt để các loại hình hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn.

Thời gian qua, Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tĩnh đã có đóng góp quan trọng với sự phát triển của hệ thống quỹ TDND Hà Tĩnh; chăm lo công tác tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều hoà vốn cho các quỹ, tạo đà để các quỹ hoạt động an toàn, hiệu quả.

Ông Tô Hoài Thanh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng HTX Việt Nam: Đề nghị cấp uỷ, chính quyền Hà Tĩnh, NHNN tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hệ thống quỹ TDND trên địa bàn hoạt động an toàn, hiệu quả; tăng cường phối hợp, hỗ trợ xử lý những khó khăn, vướng mắc của các quỹ trong quá trình hoạt động...

Tuy hoạt động của các quỹ ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng, song vẫn còn nhiều tồn tại: công tác quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ tại một số quỹ còn hạn chế; việc thực hiện góp vốn, rút vốn của thành viên chưa đúng quy định; một số quỹ chưa tự chủ được nguồn vốn huy động tại chỗ để thực hiện cho vay thành viên; hoạt động tín dụng thiếu chiều sâu; năng lực thẩm định, đánh giá rủi ro trong hoạt động cho vay của cán bộ quỹ chưa cao…

Năm 2023, NHNN tỉnh yêu cầu các quỹ TDND khẩn trương phê duyệt và triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021 - 2025; tập trung các biện pháp phòng ngừa nợ xấu phát sinh trong tương lai; kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành, kiểm soát theo tiêu chuẩn quy định nhằm hạn chế rủi ro và vi phạm pháp luật trong hoạt động…

Ông Nguyễn Văn Trung - Giám đốc NHNN tỉnh: Cùng với toàn ngành ngân hàng, hệ thống quỹ TDND đã thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và NHNN. Dù thời gian qua trên toàn quốc, một số quỹ TDND yếu kém đã để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng, tuy nhiên, các quỹ TDND ở Hà Tĩnh cơ bản hoạt động an toàn, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kết quả nổi bật của hệ thống Quỹ TDND; phân tích những nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong hoạt động; gợi mở các giải pháp, kiến nghị các nội dung để hệ thống quỹ hoạt động hiệu quả, an toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh: Thời gian qua, Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn, song với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong thành tích chung đó, lãnh đạo tỉnh ghi nhận vai trò quan trọng của ngành ngân hàng, trong đó có sự đóng góp của Ngân hàng HTX và hệ thống quỹ TDND.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, có ý nghĩa quan trọng trong đẩy mạnh thực hiện mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Lãnh đạo tỉnh cam kết tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi sản xuất - kinh doanh, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng HTX và các quỹ TDND phát triển.

Yêu cầu NHNN tỉnh tiếp tục quán triệt đến các quỹ TDND Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ TDND; tăng cường phối hợp trong quản lý, giám sát các quỹ, kịp thời phát hiện các sai phạm, dấu hiệu bất thường để xử lý kịp thời; tăng cường thanh tra, giám sát toàn diện hoạt động các quỹ...

Đề nghị UBND các huyện, thị, thành tăng cường phối hợp quản lý, giám sát hoạt động các quỹ TDND; tạo điều kiện cho các quỹ xử lý các tồn đọng.

Đề nghị Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò ngân hàng của các quỹ TDND; hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát đối với các quỹ.

Các quỹ TDND cần tập trung khắc phục những tồn tại; tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động quỹ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ...

Dịp này, Ngân hàng HTX Việt Nam đã trao thưởng cho 8 quỹ TDND hoạt động tốt trong năm 2022.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng HTX Việt Nam Tô Hoài Thanh trao thưởng cho 8 Quỹ TDND hoạt động tốt năm 2022.

Thu Phương