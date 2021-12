Khối Thi đua ngân hàng Hà Tĩnh phấn đấu huy động vốn tăng từ 16% trở lên trong năm 2022

Đến 30/11/2021, tổng nguồn vốn huy động đạt 85.357 tỷ đồng, tăng 27,73% so với đầu năm, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch tăng từ 14 - 16% so với cuối năm 2020). Ước đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn huy động đạt 83.893 tỷ đồng, tăng 25,54% so với đầu năm. Đến 30/11/2021, tổng dư nợ tín dụng đạt 65.955 tỷ đồng, tăng 12,06% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành. Ước đến 31/12/2021, dư nợ tín dụng đạt 68.512 tỷ đồng, tăng 16,41% so với đầu năm. Đến 30/11/2021, tỷ lệ nợ xấu của khối ngân hàng thương mại chiếm 0,83% dư nợ, giảm hơn so với các năm trước.