6 tháng đầu năm, TX Kỳ Anh thu ngân sách đạt 162% so với cùng kỳ

Với số thu đạt hơn 212 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đạt 83 % dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022 và đạt 162 % so với cùng kỳ.

Năm 2022, TX Kỳ Anh được HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách Nhà nước đạt 255 tỷ đồng và HĐND thị xã giao thu 324,1 tỷ đồng. Trên cơ sở kế hoạch giao, Chi cục Thuế khu vực Kỳ Anh đã xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách.

Người dân đến giao dịch thuế tại Trung tâm Hành chính công thị xã Kỳ Anh.

Chi Cục trưởng Chi Cục thuế khu vực Kỳ Anh Trịnh Duy Phú cho biết: “Ngay từ đầu năm chi cục đã triển khai kịp thời các chính sách về hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn do dịch COVID-19... Bên cạnh đó, tham mưu cho UBND thị xã nhiều giải pháp tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch, qua đó tạo nguồn thu ổn định, bền vững. Ngành thuế cũng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc quản lý thuế, tư vấn hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai nộp thuế và đẩy mạnh kểm tra, xử lý nợ đọng thuế...”.

Một góc trung tâm thị xã Kỳ Anh.

Với các giải pháp hiệu quả, tính đến cuối tháng 6, tổng thu ngân sách trên địa bàn TX Kỳ Anh đạt hơn 212 tỷ đồng, bằng 83% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 66% dự toán HĐND thị xã giao và tăng 162% so với cùng kỳ.

Có 7/12 sắc thuế của TX Kỳ Anh đạt và vượt cao so với dự toán được giao, gồm: Thuế ngoài quốc doanh; thu từ tiền sử dụng đất; tiền thuê đất; lệ phí trước bạ; thuế thu nhập cá nhân; thuế cấp quyền khai thác khoáng sản nước, sử dụng khu vực biển; phí và lệ phí..

Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 107 tỷ đồng (đạt 105 % so với cùng kỳ), thu lệ phí trước bạ đạt gần 28 tỷ đồng tăng 149% so với cùng kỳ); thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 22 tỷ đồng (tăng 268% so với cùng kỳ)...

Thời gian tới, UBND thị xã Kỳ Anh sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ngành phối hợp với chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực Kỳ Anh và UBND các xã, phường áp dụng các biện pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Thu Trang