9 tháng, Hà Tĩnh thu thuế xuất nhập khẩu đạt 6.386 tỷ đồng

Khó khăn chung của kinh tế thế giới tác động đến hoạt động XNK qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh khiến nguồn thu ngân sách của Cục Hải quan Hà Tĩnh mới chỉ đạt 6.386 tỷ đồng, bằng 58,2% so với dự toán được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao.

Tính đến ngày 2/10, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thủ tục hải quan cho 11.644 tờ khai (tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) đạt 4,781 tỷ USD (tăng 15,52% so với cùng kỳ năm 2022). Mặt hàng XNK chủ yếu là: máy móc thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất của nhà máy thép, sắt thép và sản phẩm điện tử...

Hoạt động thông quan qua cửa khẩu cảng Vũng Áng.

Qua đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu ngân sách nhà nước 6.386 tỷ đồng, đạt 58,2% so với dự toán được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao (10.968 tỷ đồng) và giảm 17,82% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân khiến thu ngân sách giảm so với cùng kỳ năm 2022 là do khó khăn chung của kinh tế thế giới đã tác động đến hoạt động XNK qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gặp khó khăn trong tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nên đã giảm mạnh nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ như: than, quặng, phế liệu, hợp kim...

Tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh khó khăn đã ảnh hưởng lớn đến số thu thuế XNK của Hà Tĩnh.

Ngoài ra, đường 8 thuộc tỉnh Bolikhămxay (Lào) bị sạt lở đất do mưa lớn kéo dài cũng ảnh hưởng đến hoạt động giao thương của các doanh nghiệp qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, làm giảm thu ngân sách của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh trong những tháng qua.

Những tháng cuối năm, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai các giải pháp, rà soát các dự án lớn liên quan đến hoạt động XNK đang và sẽ thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh để có kế hoạch thu hút, hướng dẫn nghiệp vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhằm tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và tạo dư địa cho những năm tới.

Phan Trâm