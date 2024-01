Agribank Hà Tĩnh II phấn đấu năm 2024 tăng trưởng tín dụng tối thiểu 10%

Đến 31/12/2023, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đạt 13.361 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 1.689 tỷ đồng, tốc độ tăng 12,6%, đạt 237% kế hoạch Agribank giao. Tổng dư nợ của chi nhánh đạt 13.813 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 1.372 tỷ đổng, tốc độ tăng 11% so với đầu năm, bằng 133% kế hoạch trung ương giao. Tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh đến 31/12/2023 là 0,74%/tổng dư nợ (giảm 12,7 tỷ đồng so với đầu năm và thấp hơn 0,56% so với kế hoạch Agribank giao). Thu dịch vụ đạt 48,6 tỷ đồng (hoàn thành 106,5% kế hoạch Agribank giao, tỷ lệ tăng trưởng 15% so với năm 2022).