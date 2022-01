Các ngân hàng đáp ứng nhu cầu tiền mặt phục vụ người dân ngày cận tết ở Hà Tĩnh

Cận tết Nguyên đán, nhiều người dân xếp hàng tại các máy rút, nộp tiền tự động để giao dịch. Các ngân hàng Hà Tĩnh luôn theo dõi, đảm bảo máy hoạt động thông suốt, tiếp quỹ kịp thời, đáp ứng các nhu cầu của người dân.

Những ngày cận tết, lượng khách hàng đến giao dịch tại 36 máy rút tiền tự động (ATM) và 2 máy nộp tiền tự động vào tài khoản (CDM) tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tăng đột biến.

Để đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống ATM, CDM thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần và phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro, tổn thất phát sinh cho khách hàng, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo hệ thống ATM, CDM hoạt động thông suốt.

Nhiều khách hàng đến chờ giao dịch rút, gửi tiền mặt tại ATM, CDM của Agribank Chi nhánh huyện Can Lộc.

Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cũng chủ động kế hoạch tiếp quỹ, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, tiền mặt tiếp quỹ ATM, CDM để đáp ứng đủ nhu cầu gửi, rút tiền mặt của khách hàng. Trường hợp ATM, CDM hết tiền, tồn quỹ ở mức thấp hoặc lỗi thiết bị thì ngân hàng sẽ tăng tần suất tiếp quỹ và nhanh chóng khắc phục sự cố để đưa ATM, CDM hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

Anh Trần Văn Minh - thị trấn Nghèn (Can Lộc) cho hay: “Tôi muốn chuyển khoản một số tiền để tặng người thân ở xa và sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, song lượng tiền trong tài khoản của tôi đã hết. Rất may, Agribank Chi nhánh huyện Can Lộc (trực thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh) có bố trí máy nộp tiền tự động vào tài khoản (CDM) nên tôi có thể gửi tiền vào tài khoản một cách an toàn, thuận tiện”.

Cả tuần nay, lượng khách hàng đến giao dịch tại ATM của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cũng tăng mạnh so với ngày thường. Ngân hàng đã nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong mọi thời điểm.

Hiện nay, khách hàng đến giao dịch tại ATM của Vietcombank Hà Tĩnh tăng mạnh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh cho hay: “Tại 31 ATM được bố trí tại hội sở và 6 phòng giao dịch trong toàn tỉnh những ngày qua đều ghi nhận lượng lớn khách hàng đến rút tiền mặt phục vụ chi tiêu, mừng tuổi dịp tết. Để hệ thống ATM hoạt động an toàn, thông suốt, ngân hàng đã bố trí cán bộ phụ trách ATM thường xuyên vào phần mềm ứng dụng kiểm tra tình trạng của máy, từ đó có giải pháp xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố. Ngoài ra, đơn vị tăng lượng tiền tiếp quỹ bình quân khoảng 250 tỷ đồng/ngày (những ngày thường chỉ từ 70 – 80 tỷ đồng/ngày). Không chỉ tăng cường tiếp quỹ, Vietcombank chủ động bố trí cả tiền chẵn và tiền lẻ để phục vụ nhu cầu mừng tuổi của khách hàng”.

Trước kỳ nghỉ Tết, cán bộ Ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh đã cân đối đủ mệnh giá tiền phục vụ khách hàng.

Vietcombank Hà Tĩnh hiện có 280.000 khách hàng đang giao dịch qua thẻ ATM. Những ngày này, lượng người đến giao dịch đông, Vietcombank khuyến cáo khách hàng cần lưu ý các giải pháp đảm bảo an toàn khi giao dịch như: khi giao dịch cần che mã pin, khách hàng cẩn thận kiểm tra đủ số tiền rút trước khi rời ATM để tránh nhầm lẫn. Nếu có sự cố trong quá trình giao dịch, đề nghị khách hàng liên hệ ngay tổng đài của Vietcombank 1900545413 để được nhân viên tiếp nhận thông tin và hỗ trợ xử lý kịp thời.

Chị Trần Thị Thúy (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Những ngày cận tết, lượng khách hàng đến giao dịch tại hệ thống ATM của Vietcombank tăng mạnh, nhiều người phải chờ đợi để giao dịch. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động tiếp quỹ của ngân hàng nên mọi người đều rút được đủ số tiền mình cần, máy móc không bị nghẽn hay xảy ra tình trạng hết tiền”.

Những ngày cận Tết, lượng khách hàng đến giao dịch tại Techcombank Hà Tĩnh tăng đột biến.

Hiện nay, ngoài các ngân hàng có thị phần khách hàng sử dụng dịch vụ lớn như: Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank, thì những ngân hàng thương mại cổ phần như: Techcombank, VPBank, Seabank, HDBank... cũng ghi nhận lượng lớn khách hàng đến giao dịch rút, gửi tiền tại hệ thống ATM, CDM.

Chị Dương Thu Hương – Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcomank) Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian qua, ngân hàng đã phối hợp với các đơn vị thực hiện bảo trì, bảo dưỡng kịp thời, đảm bảo hệ thống ATM, CDM hoạt động ổn định, liên tục và thông suốt. Theo ghi nhận, những ngày cận tết, lượng khách hàng đến giao dịch tăng đột biến. Chi nhánh đã phân công cán bộ hỗ trợ khách hàng 24/24h trong tất cả các nghỉ lễ, từ đó xử lý kịp thời các sự cố xảy ra (nếu có) để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng”.

Thu Phương