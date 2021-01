Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tiến tới thoái vốn theo lộ trình

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh diễn ra trong sáng nay (23/1).

Sáng 23/1, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đã vượt qua mọi khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công ty đạt doanh thu 113,5 tỷ đồng (đạt 116% so với kế hoạch, tăng 6% so với năm 2019), lợi nhuận trước thuế đạt 5,6 tỷ đồng (đạt 116% kế hoạch và tăng 18% so với năm 2019).

Qua đó, công ty đã nộp ngân sách 5,6 tỷ đồng (đạt 90% kế hoạch), thu nhập bình quân đầu người đạt 6,7 triệu đồng. Công ty thực hiện đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 4,8 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch và tăng 3% so với năm 2019).

Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh Nguyễn Duy Bằng báo cáo kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đề ra phương hướng chung là thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, tiếp tục chỉ đạo các chi bộ hoạt động ổn định, hiệu quả, từng bước đưa chi nhánh vào hoạt động ổn định và bền vững.

Công ty cũng sẽ chuẩn bị, thực hiện phương án thoái vốn tại doanh nghiệp theo lộ trình được UBND tỉnh giao.

Theo đó, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 đạt 115 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5,75 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo UBND TP Hà Tĩnh chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh trong năm 2020.

Hoạt động của công ty đã mang lại bộ mặt sáng, xanh, sạch, đẹp cho địa phương. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tin tưởng rằng, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu để từng bước nhận diện và khẳng định thương hiệu doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cũng đề nghị Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tích cực vận động quần chúng Nhân dân tham gia vào công tác vệ sinh môi trường. Để nâng cao hiệu quả quản lý công tác vệ sinh môi trường, công ty cần tăng cường sử dụng và phát huy sáng kiến khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động điều hành và xử lý công việc. Công ty cần có những giải pháp mạnh mẽ để nâng cao doanh thu nhằm tiến tới thoái vốn theo kế hoạch.

Để tạo thuận lợi cho công ty trong công tác vệ sinh môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu giao UBND thành phố Hà Tĩnh phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là tổ chức ký hương ước, quy ước đảm bảo vệ sinh môi trường trong quần chúng Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Chi nhánh Công viên cây xanh (Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh) vì đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể

Phan Trâm