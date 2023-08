Cục Thuế Hà Tĩnh cấp mới hơn 1.000 mã số thuế

Việc cấp mới 1.029 mã số thuế cho các tổ chức kinh tế và cá nhân giúp Cục Thuế Hà Tĩnh làm tốt hơn công tác quản lý và thu ngân sách Nhà nước.

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thực hiện cấp mới 1.029 mã số thuế cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bàn Hà Tĩnh.

Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, kê khai thủ tục hành chính thuế.

Trong số 1.029 mã số thuế được cấp mới có 558 doanh nghiệp (bằng 94,9% so với cùng kỳ năm 2022); 24 hợp tác xã (bằng 141,1% so với cùng kỳ năm 2022); 133 tổ chức kinh tế (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022); 314 cá nhân được cấp mới mã số thuế thu nhập cá nhân (bằng 90% so với cùng kỳ năm 2022).

Cùng với việc cấp mới mã số thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thực hiện đóng 792 mã số thuế của 690 doanh nghiệp, 28 hợp tác xã, 74 mã số thuế cá nhân.

Hoạt động đăng ký thuế đã được cơ quan thuế thực hiện trên hệ thống dịch vụ điện tử thuedientu.gdt.gov.vn.

Hà Tĩnh hiện có 14.521 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế được cấp giấy phép kinh doanh, cấp mã số thuế. Trong đó, có 6.987 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế đã ngừng, nghỉ hoạt động sản xuất kinh doanh (chiếm 48,12% tổng số đơn vị được cấp mã số thuế); 7.534 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh (chiếm 51,88% tổng số đơn vị được cấp mã số thuế).

PV