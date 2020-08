Cục thuế Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu vượt dự toán

Với kết quả thu ngân sách đạt 4.760 tỷ đồng, Cục thuế Hà Tĩnh hiện đã hoàn thành 78% dự toán Bộ Tài chính giao và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngành thuế rà soát các khoản thuế, phí các năm trước và thu hơn 1.278 tỷ đồng từ Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, góp phần tăng thu ngân sách so với dự toán

Hơn 7 tháng đầu năm, Cục thuế Hà Tĩnh thu ngân sách được 4.760 tỷ đồng, đạt 78% dự toán Bộ Tài chính giao và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019. Sở dĩ thu ngân sách nội địa vượt tiến độ theo dự toán giao đầu năm là do phát sinh khoản thu ngoài dự toán từ Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Theo đó, vừa qua, ngành thuế thực hiện rà soát các khoản thuế, phí các năm trước và đã thu hơn 1.278 tỷ đồng.

Trong tổng thu 4.760 tỷ đồng thuế nội địa, thu từ thuế, phí đạt 3.805 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019). Một số sắc thuế thu đạt cao như: thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước đạt 188% dự toán và tăng 128% so với cùng kỳ năm 2019; thu khác ngân sách đạt 118% dự toán và tăng 124% so với cùng kỳ năm 2019…

Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên tiếp nhận hồ sơ kê khai thuế

Ở các huyện/thị/thành phố, công tác thu ngân sách nội địa cơ bản đảm bảo tiến độ dự toán. Trong đó, một số địa phương thu đạt khá như: Hương Sơn đạt 99% dự toán, Cẩm Xuyên đạt 95% dự toán, Thạch Hà đạt 94% dự toán, Vũ Quang đạt 85% dự toán…

Bên cạnh đó, một số địa phương tiến độ thu ngân sách đạt thấp như: Thị xã Kỳ Anh đạt 43% dự toán, Kỳ Anh đạt 47% dự toán, TP Hà Tĩnh đạt 53% dự toán…

Sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh

Cục thuế Hà Tĩnh đang đặt mục tiêu thu vượt dự toán Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao. Theo đó, những tháng cuối năm, ngành sẽ bám sát các khoản thu, nhất là thu từ sản xuất kinh doanh, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước và nhiều khoản thu khác.

Hiện nay, số nợ thuế trên địa bàn tỉnh còn cao, do đó, từ nay đến cuối năm Cục Thuế Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh đôn đốc, thu hồi nợ thuế để tăng thu ngân sách.

Phan Trâm