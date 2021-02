Đầu năm, tiền gửi vào ngân hàng Hà Tĩnh tiếp tục tăng

Mặc cho tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, giá vàng trong nước và thế giới không ổn định thì trên thị trường tiền tệ ở Hà Tĩnh, kênh hoạt động của các ngân hàng vẫn khá sôi động.

Trong tháng 1/2021, cả nguồn huy động và dư nợ các ngân hàng ở Hà Tĩnh đều có chỉ số dương.

Theo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh, đến đầu tháng 2/2021, tổng mức huy động của toàn ngành đạt hơn 74.022 tỷ đồng; dư nợ đạt hơn 62.103 tỷ đồng. So với thời điểm cuối năm trước (31/12/2020), cả nguồn vốn và dư nợ các ngân hàng đều tăng lên.

Trong đó, huy động tăng 4.352 tỷ đồng (tăng 5,72% so với thời điểm 31/12/2020 và 20,71% so với cùng kỳ năm 2020); dư nợ tăng 2.793 tỷ đồng (tăng 3,07% so với thời điểm 31/12/2020 và 17,63% so với cùng kỳ năm 2020).

Đầu năm là thời điểm nguồn huy động vốn tăng cao nhất.

Đây được xem là tín hiệu khả quan cho kết quả kinh doanh của các ngân hàng Hà Tĩnh trong tháng đầu tiên của năm 2021.

Mặc dù lãi suất tiền gửi đang ở mức thấp hơn so với nhiều năm (lãi suất phổ biến ở mức 0,2% - 0,8%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,0%- 4,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1- dưới 6 tháng; 4,5%-7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6- dưới 12 tháng và 6,6%-7,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên) nhưng nguồn huy động ngân hàng vẫn tăng cao do nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng mạnh.

Mặt khác, Hà Tĩnh vẫn là “vùng an toàn” của dịch bệnh Covid - 19, các hoạt động kinh tế vẫn diễn ra bình thường. Do vậy mà kênh tính dụng cũng theo đà tăng trưởng.

Các ngân hàng đang thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi để “hút” nguồn vốn.

Theo đánh giá, trong những tháng đầu năm, nguồn huy động vốn sẽ tiếp tục tăng do nguồn tiền gửi tiết kiệm trong dân tăng. Đồng thời, đây là thời điểm các ngân hàng “tung” nhiều chương trình khuyến mãi để đón cơ hội tăng vốn lớn nhất trong năm.

Nổi bật như chương trình “Khuyến mại lì xì Xuân Tân Sửu 2021”, “Chào Xuân Tân Sửu - quay số liền tay - tài lộc đến ngay” của Agribank Hà Tĩnh II; “Khai xuân phú quý, đón lộc tiền tỷ” của HD Bank; “Tân Sửu phát tài, gửi tiền sinh lộc” của SHB; tặng lì xì đầu năm cho khách hàng gửi tiết kiệm ở hầu khắp các ngân hàng...

Tuệ Anh