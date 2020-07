Hà Tĩnh là một trong những tỉnh, thành trên cả nước thu nội địa đạt hơn 50% dự toán

Trên địa bàn Hà Tĩnh, 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Tĩnh thu được 4.140 tỷ đồng, đạt 69% dự toán Bộ Tài chính giao và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất đạt trên 3.439 tỷ đồng, đạt 72% dự toán Bộ Tài chính giao và tăng 40% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực thu cao so với dự toán pháp lệnh và tăng thu so với cùng kỳ như: khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 239% dự toán năm, thuế bảo vệ môi trường đạt 107%; thu khác ngân sách đạt 231%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 133% dự toán.